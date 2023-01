﻿„Defensive Architektur“ in Leipzig: Wie die Stadt Menschen ausgrenzt

„Defensive Architektur“ steht für eine Gestaltung des öffentlichen Raums, um den Aufenthalt von Obdachlosen und Drogensüchtigen zu erschweren oder zu verhindern. Auch in Leipzig gibt es zahlreiche Beispiele dafür. Eine Sozialarbeitende hat eine Arbeit darüber geschrieben. Sie spricht von „Menschenfeindlichkeit“.

Kalt, ungemütlich, abweisend: Diese Metallsitze am Hallischen Tor in der Leipziger Innenstadt sind ein Beispiel für „Defensive Architektur“.

Leipzig. Auf den ersten Blick sieht die Camden Bench regelrecht stylisch aus. Schlichtes Design, abgerundete Kanten, weiß und glatt. Doch die Konstruktion dieser Sitzbank zielt nicht auf ästhetische Wirkung. Sie gehört zur „Defensiven Architektur“ und soll vor allem Wohnungslosen längere Aufenthalte unmöglich machen. Auch in Leipzig ist diese bauliche Form der Abweisung präsent. Eine Sozialarbeitende hat darüber eine Hausarbeit geschrieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Diese Bauweise ist nicht defensiv, sondern schlichtweg menschenfeindlich, denn sie grenzt bestimmte Bevölkerungsgruppen aus. Ich finde das schockierend“, sagt Joke Potzeldt, die während ihres Studiums der Sozialen Arbeit an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTWK) in Leipzig auf das Phänomen aufmerksam wurde. In ihrer Hausarbeit aus dem Jahr 2018 führt die 24-Jährige Beispiele und Hintergründe auf.

„Defensive Architektur“ – im Englischen auch unverhohlen „hostile architecture“, also „feindliche Architektur“, genannt – steht für die Gestaltung von Gebäuden, Räumen und Objekten, die sogenannte marginalisierte Personengruppen aus dem öffentlichen Raum verdrängen soll. Dazu zählen wohnungslose und obdachlose Menschen, aber auch Drogenabhängige sowie Jugendliche. Skateboarden beispielsweise wird durch in den Boden oder auf Flächen befestigte Metallstifte verhindert.

Keine Lehne, abschüssige Fläche, kein Abstellraum für Rucksäcke: Bänke im Stil der Camden Bench am Ende der Grimmaischen Straße. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem die Leipziger City ist voll von Stadtmöblierung, die längere Aufenthalte verhindern soll. Sitze aus Metallflächen am Hallischen Tor, auf einem Betonrondell installiert, ermöglichen nur das aufrechte Sitzen auf kalter Fläche. An Straßenbahnhaltestellen wie am Wilhelm-Leuschner-Platz bestehen die Bänke aus Metallgittern, durch die ungehindert der Wind pfeift. Den Burgplatz verunstalten einzelne hässliche Betonwürfel, auf denen es ungemütlich ist. Armlehnen auf Bänken machen das Hinlegen unmöglich.

Bänke im Stil der Camden Bench stehen am Ende der Grimmaischen Straße nahe dem Augustusplatz. Sie haben keine Lehnen, die Fläche ist leicht abschüssig. "Das Fehlen von Fugen und Ritzen lässt keine Verstecke für Drogen zu, unterhalb der Sitzfläche gibt es keinen Raum zum Abstellen von Taschen oder Rucksäcken", erläutert Joke Potzeldt, seit 2021 für Sozialarbeit in der Bahnhofsmission angestellt und täglich mit Obdachlosen in Kontakt.

Die Sozialarbeitende Joke Potzeldt vor dem Fußgängertunnel am Hotel Astoria: Offiziell begründet die Stadt die Sperrung vor zwei Monaten mit der Entfernung von Graffiti. © Quelle: André Kempner

Zur "defensiven Architektur" gehören auch Maßnahmen wie die am Hauptbahnhof: Auf der Westseite versperren Gitter den überdachten Teil, damit Obdachlose sich dort nicht aufhalten können. Die laute klassische Musik über dem Haupteingang soll nicht nur ein akustischer Ausweis für die Kulturstadt Leipzig sein. "Damit sollen wir vertrieben werden", sagt Julien, ein Obdachloser. Das nütze allerdings nichts. "Man wird uns nie vom Hauptbahnhof wegbekommen – dafür ist er zu zentral und ein wichtiger Angelpunkt für Wohnungslose."

Seit Jahren immer wieder abgesperrt ist der Fußgängertunnel in Höhe des Hotels Astoria, der unter dem Ring verläuft. Nur im vergangenen Sommer war er zeitweilig geöffnet. „Damit sich keine Obdachlosen dort niederlassen können“, konstatiert Joke Potzeldt. Die Antwort der Stadtverwaltung auf eine LVZ-Nachfrage zu der geschlossenen Unterführung liest sich derweil so: „Der Tunnel wurde im Rahmen von Reinigungsmaßnahmen am 21. November 2022 gesperrt, insbesondere sollten Graffiti entfernt werden.“ Die Sperrung sei temporär, der Zeitpunkt der Öffnung „jedoch noch nicht klar“. Die Graffiti sind auch zwei Monate nach der Sperrung noch vorhanden.

Kunstvolle Gitterverzierung in der Ritterstraße, die vermeidet, weniger ziert – denn unter dem Vorsprung könnten Obdachlose übernachten. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Offiziell gehört der öffentliche Raum allen“, sagt Joke Potzeldt. „Schaut man genauer hin, ist das keineswegs so. Soziale Arbeit versucht, Menschen zu integrieren und sie zu unterstützen, einen Zugang zu öffentlichen Räumen und gleichen Chancen zu bekommen. Defensive Architektur konterkariert das.“

Joke Potzeldt plädiert daher für mehr niedrigschwellige Angebote und Aufenthaltsmöglichkeiten. „Verdrängung ist der falsche Weg. Hier geht es um Menschen, die genauso Teil der Stadt sind wie alle anderen.“

Lesen Sie dazu auch einen Kommentar.