﻿Starkregen beschädigt Leipziger Deich: Experten leiten 300 Millionen Liter Wasser ab

Leipzig. Starke Regenfällen haben am vergangenen Freitag Teile der Deiche am Leipzig-Saale-Kanal beschädigt. Um eine Überlastung zu verhindern, ließen Mitarbeiter des zuständigen Wasserstraßen-Schifffahrtsamtes Elbe (WSA) kontrolliert enorme Mengen Wasser auf die umliegenden Entlastungsflächen abfließen. Inzwischen sind die Sperrtore wieder geschlossen und die Schadstellen stabilisiert.

„Wir sind am Freitag nach dem Regen durch Bürger darüber informiert worden, dass der Deich beschädigt ist. Vor Ort wurde festgestellt, dass es in der Nähe von Dölzig zu Rutschungen gekommen war“, erklärte WSA-Sprecher Klaus Kautz am Montag. Die Experten reagierten, ließen die Abflüsse der Entlastungsanlage am früher auch Elster-Saale-Kanal genannten Wasserweg öffnen. Zwischen 12 und 18 Uhr flossen am Freitag dann pro Sekunde etwa 22.000 Liter in die hinter den Deichen liegenden Wiesen und Wälder bei Leipzig-Burghausen. Laut Schätzung dürften es wohl etwa 300 Millionen Liter gewesen sein, die so aus dem Kanal entweichen konnten.

Weil der Deich am Saale-Leipzig-Kanal zwischen Burghausen und Dölzig durch den Starkregen der vergangenen Tage aufgeweicht ist, werden aktuell Zehntausende Kubikmeter Wasser abgelassen. © Quelle: Michael Stromeyer

Neuer Kies für die Deichanlage bei Leipzig-Burghausen

Elf Kilometer ist der zwischen 1933 und 1943 begonnene, aber nie ganz fertiggestellte Wasserweg lang. Etwas mehr als die Hälfte der Strecke wird von Deichen flankiert. Wie Kautz weiter erklärte, wurde der Wasserpegel am Freitag auf der gesamten Länge des Kanals um einen halben Meter abgesenkt. Das reichte, um das Ausmaß der Schäden am Deich und mögliche Gefahren tatsächlich beurteilen zu können. Letztlich waren die weniger groß als befürchtet. „Die Schäden beschränkten sich auf die luftseitigen Bereiche“, so Kautz. Gemeint ist damit die Deichflanke ohne Wasser. Der Starkregen hatte die Grasnarbe beschädigt, das Erdreich war teilweise abgerutscht. „Es bestand aber zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Leib und Leben“, so der Experte weiter.

Inzwischen haben auch die Reparaturarbeiten an den betroffenen Stellen begonnen. „Es wurden 250 Tonnen Kies aus einer nahen Kiesgrube aufgetragen.“ Dazwischen kam eine Filterschicht und nicht zuletzt neues Erdreich für Grasnarbe und Bepflanzungen obendrauf. „Die Arbeiten werden in den kommenden Wochen abgeschlossen. Bis das Gras nachwächst, dauert es aber wohl noch eine Weile“, so der WSA-Sprecher.

Dammbruch in Leipzig vor zehn Jahren mit Mühe verhindert

Vor fast genau zehn Jahren blickten viele Leipzigerinnen und Leipzig zuletzt mit Sorge auf die Deichanlagen rings um die Messestadt. Aufgrund außergewöhnlicher Regenmengen waren Anfang Juni 2013 auch die Pegel der Weißen Elstern und ihrer Nebenflüsse extrem angestiegen. In einem ersten Schritt ließ die Landestalsperrenverwaltung damals am Wehr in Zitzschen den Zufluss zum noch nicht gefluteten Zwenkauer See öffnen und 20 Millionen Liter Wasser ableiten. Im Norden der Messestadt wurde das Nahle-Ablassbauwerk geöffnet, kurz bevor es überflutet wurde.

In der Nacht zum 4. Juni musste dennoch Katastrophenalarm in der Stadt ausgelöst werden, weil ein Deichstück im Süden Leipzigs aufgrund des anhaltend hohen Drucks zu brechen drohte – und vor allem die Stadtteile Schleußig und Connewitz bedroht waren. Die Nachricht verbreitete sich in sozialen Netzwerken, Bürgerinnen und Bürger halfen den Rettungskräften beim Befüllen der Sandsäcke und bei der Verteilung auf dem porösen Deichstück. Der Deich hielt. Am Tag danach konnte der Katastrophenalarm zurückgenommen werden. In den Folgejahren wurden die Dämme in Leipzig vielfach saniert.

Leipzig-Saale-Kanal wartet noch auf Vollendung

Bereist im 18. Jahrhundert gab es erste Planungen für eine künstliche Verbindung von Elster und Saale. Industriepionier Karl Heine ließ im 19. Jahrhundert unter anderem mit dem Bau des heute nach ihm benannten Kanals in der Messestadt die ersten Abschnitte fertigstellen. 1933 begannen dann die Arbeiten für den Anschluss vom Lindenauer Hafen bis zur 19 Kilometer entfernten Saale. Aufgrund des Zweiten Weltkrieges musste das Großprojekt dann im Frühjahr 1943 eingestellt werden. Bis heute fehlen noch gut acht Kilometer bis zur Vollendung.

Obgleich der Kanal keine Zuflüsse hat – denn auch am Lindenauer Hafen fehlen etwa 100 Meter – wird der Kanal durch Wasser gespeist. Wie Klaus Kautz erklärte, werden die am Freitag abgelassenen etwa 300.000 Kubikmeter Wasser sukzessive durch Grundwasser aufgefüllt.

