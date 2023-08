﻿Dem Leipziger Süden gehen die Bankfilialen aus

Leipzig. Die Suche nach Bargeld kann einsam machen, zum Beispiel im Leipziger Süden. Angenommen, man sitzt mit Freunden im Schnellbuffet Süd, im Vegan Express oder bei Shahia. Dann ist es möglich, dass einem erst nach einer Weile das Schild auf dem Tresen auffällt: Cash only!

„Achtung, nur Barzahlung!“ – die Dramatik, mit der diese Schilder manchmal geschrieben sind, ist nicht zufällig. Erst recht in der Südvorstadt, wo es mittlerweile zwischen Connewitzer Kreuz (Sparkasse) und der Haltestelle Hohe Straße (Commerzbank) keine Bank mehr gibt.

„Wir hatten mit Vandalismus zu kämpfen“

Anders gesagt: Geld-Abheben an einem normalen Bankautomaten ist auf 3,4 Kilometern nicht möglich. Wer Pech hat und genau in der Mitte sitzt, läuft eine gute Dreiviertelstunde bis zur nächsten Bank und zurück. Warum ist das so?

Nach Schließung der Post in der Richard-Lehmann-Straße und der dazugehörigen Postbank steht seit einigen Tagen auch die Filiale der Volksbank am Südplatz leer. Warum dieses Aus nach zehn Jahren? „Da kam einiges zusammen“, sagt Volksbank-Sprecher Torsten Wünsche auf LVZ-Anfrage. „Wir hatten mit Vandalismus zu kämpfen.“ Leipziger Straßenschlachten wie etwa am 12. Dezember 2015 ereigneten sich immer auch in Höhe Südplatz. Die Volksbank war zwar stets rechtzeitig verbarrikadiert. Doch manchmal erwischte es trotzdem eine Scheibe.

Auch dicht: die ehemalige Postbank in der Richard-Lehmann-Straße/Ecke Karl-Liebknecht-Straße. © Quelle: André Kempner

Und es gibt laut Wünsche noch einen Grund. Andere Banksprecher, die man auf Filialschließungen anspricht, führen es auch an: das veränderte Kundenverhalten. „Viele erledigen ihre Bankgeschäfte inzwischen online“, sagt Heike Ziegenbalg, sächsische Sprecherin der Commerzbank. Das Gespräch mit ihrem Bankberater führen viele unterdessen zu Hause – von Bildschirm zu Bildschirm.

Bargeld: Ein teures Vergnügen

Bargeld abheben kann man online aber nicht. Wobei: Selbstverständlich zahlen viele inzwischen mit ihrem Handy, mit ihrer Fitnessuhr. Zum Teil stellt sich die Südvorstadt darauf ein: Der am längsten geöffnete Späti/Döner „Efes“ akzeptiert inzwischen Kartenzahlung.

Dennoch scheint es eine deutsche Eigenart zu sein: die unbedingte Lust, bar zu zahlen. „Ich frage mich manchmal, was da der Antrieb ist“, sagt Volksbanksprecher Wünsche. Dann denkt er laut über den Weg des Geldes nach: Die Leute tragen es teuer aus der Bank, was Kontoführungsgebühren verursacht. Der Ort, an dem sie bezahlen, riskiert ausgeraubt zu werden. Und schließlich kostet auch das Einzahlen wieder Gebühren.

Viele Supermärkte machen sich den deutschen Bargeld-Fimmel zunutze und bieten längst kostenloses Geld-Abheben an – beim Rewe geht das ab 10 Euro, im Konsum bei jeglicher Summe. So kommt man in der Südvorstadt doch noch zu Bargeld – jedenfalls tagsüber.

4,99 Euro fürs einmalige Geld-Abheben

Nachts bleibt nur noch eine mulmige Alternative: die einzelnen, leuchtenden Geldautomaten von Cardpoint oder Euronet. Verbraucherschützer kritisieren sie wegen versteckter Gebühren. Tatsächlich aber verkündet der Automat am Biomare und in der Kurt-Eisner-Straße sehr offenherzig: „Für diese Auszahlung berechnen wir Ihnen 4,99 Euro als direktes Kundenentgelt.“ Wer eine Kreditkarte hat, kann kostenlos abheben – jedoch sind nicht alle Kreditkarten zugelassen.

Die Commerzbank hat inzwischen eine Kooperation mit Cardpoint, ihre Kundschaft kann hier immer kostenlos abheben. „Wir achten natürlich darauf, die Bargeldversorgung unserer Kundschaft zu gewährleisten“, betont Sprecherin Ziegenbalg.

Volksbankvertreter Wünsche spricht derweil über einen anderen Plan seines Geldinstituts: „Wir suchen aktuell im Leipziger Süden nach einem Standort für einen Automaten.“ So sieht die Bankfiliale von morgen dann wohl aus: ein in die Wand eingelassener Bargeldautomat.

