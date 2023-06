﻿Hunderte demonstrieren in Leipzig gegen die EU-Asylreform – Kritik an SPD und Grünen

Leipzig. Anlässlich des Weltflüchtlingstags demonstrierten im Leipziger Zentrum-Süd am Dienstagabend etwa 300 Menschen gegen die geplante Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsytems (GEAS).

Zu dem Protest aufgerufen hatten die Hochschulgruppe SDS, die Bündnisse Protest LEJ, Space Leipzig und Prisma Leipzig sowie das Linxxnet unter der Linken-Landtagsabgeordneten Juliane Nagel. Diese fand für die Pläne der EU harte Worte: Die bevorstehende Reform, so Nagel, sei gleichzusetzen mit der Abschaffung des Rechts auf Asyl.

Kritik an SPD und Grüne

Doch nicht nur die geplante Reform selbst erntete Kritik, sondern auch die Koalitionsparteien SPD und Bündnis 90/Die Grünen. „Wir sind wütend, dass es gerade die deutsche Bundesregierung mit ihrer Beteiligung durch SPD und Grüne nicht schafft, dem Vorhaben einen Riegel vorzuschieben. Wir sind die wehleidigen Töne leid, die vorgeben, dass es notwendig sei, Europa zur Festung auszubauen“, hieß es auf der Demonstration. Grüne und SPD würden unter dem Vorwand eines „liberalen Antifaschismus“ die Interessen von Deutschland als Wirtschaftskraft über Menschenrechte stellen, warf eine Rednerin auf der Demo der Regierung vor.

Die Protestierenden forderten deswegen einen „fundamentalen Wechsel der Asylpolitik“. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass im Zuge des russischen Krieges für ukrainische Geflüchtete eine „humanitäre und adäquate Lösung für eine Fluchtbewegung beschlossen“ wurde, heißt es. Doch nun nehme die Reform „Menschen das Recht, Rechte zu haben und diese einzuklagen“, erklärte eine Sprecherin des sächsischen Flüchtlingsrats. Stattdessen gelte es, Fluchtursachen zu bekämpfen, und nicht die Flüchtenden, ergänzte eine Vertreterin des SDS.

Demo-Route führt an Parteibüros vorbei

Die Demonstration begann um 18 Uhr am Floßplatz, in unmittelbarer Nähe zum Parteibüro der Grünen in der Hohen Straße. Nach einigen Redebeiträgen setzte sich der Protestzug in Richtung Bundesverwaltungsgericht und Innenstadt in Bewegung. Auf dem Weg dorthin passierte die Gruppe die Parteibüros der Grünen und der SPD. Nach einer Zwischenkundgebung auf dem Markt zogen die Demonstrierenden weiter über die Rosa-Luxemburg-Straße zum Rabet-Park im Leipziger Osten.

Verschärfung des europäischen Asylrechts

Mit der geplanten Reform, über die beim Innenministertreffen in Luxemburg am 8. Juni abgestimmt wurde, soll das europäische Asylverfahren verschärft werden. Damit soll es möglich sein, Asylverfahren und Identitätsüberprüfungen bereits an den Grenzen der Europäischen Union durchzuführen. Somit würde die Einreise von Geflüchteten mit geringer Bleibeperspektive, etwa aus der Türkei und Tunesien, verhindert. Menschen, die aus „sicheren“ Ländern in die EU kommen, können an der Grenze unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden, während die Chancen auf Asyl geprüft werden.

LVZ