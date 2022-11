﻿Rechte planen in Leipzig Proteste gegen angebliche „US-Besatzung“

Plakat mit „Ami go home“ auf der Leipziger „Montagsdemo“ am 7. November.

Unter dem Titel „Ami go Home“ mobilisiert das rechtsextreme Compact Magazin für eine Demonstration am 26. November in Leipzig. Auch angesichts paralleler Aufrufe zu Gegenprotesten muss an jenem Samstag mit einem Polizei-Großeinsatz in der Messestadt gerechnet werden.

