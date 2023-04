﻿Sexistische Sticker in Polizeiauto gefunden – interne Ermittlungen laufen

Sexismus bei Montagsdemo: Aufkleber auf einer Mappe sorgen für Diskussionen über Sexismus in der Polizei Leipzig. Ein Politiker kritisiert, die Polizei ermittelt in den eigenen Reihen. Was ist vorgefallen?

Leipzig. Nach Demonstrationen in Leipzig sorgen Fotos eines Polizeiautos für Diskussionen. Wie bereits seit Wochen fanden auch am vergangenen Montag eine „Montagsdemonstration“ sowie eine Gegenkundgebung in der Innenstadt statt. Währenddessen war ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz – einer ihrer Wagen stand vor dem Gewandhaus.

Die nun aufgetauchten Fotos zeigen die Frontscheibe dieses Polizeiautos: Auf dem Armaturenbrett liegt eine schwarze Mappe, beklebt mit verschiedenen Stickern. Auf einem der Aufkleber ist ein Motiv zu sehen, das sexualisierte Gewalt gegen Frauen darstellt. Weitere erkennbare Sticker sind der Fußball-Ultra-Szene zuzuordnen, wie zum Beispiel die Sticker mit der Aufschrift „Anti BSG Chemie“ und „Reisekader“, einem Motiv aus der Fanszene des FC Union Berlin.

Durch die Frontscheibe des Polizeiautos ist eine schwarze Mappe mit verschiedenen Stickern zu sehen. Aufgenommen wurde das Bild am 17. April im Zuge der Demonstrationen auf dem Leipziger Augustusplatz. © Quelle: Leipzig nimmt Platz

Polizei Leipzig: Einige Sticker sind „geschmacklos“

Jürgen Kasek, Grünen-Stadtrat und Mitorganisator der Gegendemonstration „Nazis wegbassen“ kritisiert die „gewaltverherrlichenden und sexistischen Sticker“ in seinem Tweet von Montagabend scharf. Gegenüber der LVZ sagt er: „Was ein Polizist in seiner Freizeit macht, welche Aufkleber er verwendet, hat niemanden zu interessieren – solange das alles verfassungskonform passiert. In diesem Fall ist aber die Außendarstellung des Polizisten ein Problem, weil die Bilder auf der Mappe das Vertrauen in die Institution schwinden lassen.“

Die Polizei prüfe unterdessen den Vorfall vom Montagabend intern, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage der LVZ. Später soll der Fall an die Staatsanwaltschaft Leipzig weitergegeben werden, damit auch über eine mögliche strafrechtliche Relevanz entschieden werden kann. Nähere Auskünfte könne die Behörde zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben. Nur so viel: Die Kolleginnen und Kollegen finden einige der Sticker „geschmacklos“, erklärte die Sprecherin.

Viele Teilnehmer, großes Polizeiaufgebot

Bei den Demonstrationen am Montag waren laut Polizei insgesamt 290 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Auf Seiten der Demonstrierenden seien etwa 930 Menschen gezählt worden.

Es sei zu keinen besonderen Vorkommnissen gekommen und die Versammlungen verliefen grundsätzlich friedlich, so eine Polizeisprecherin. Allerdings seien 25 Identitätsfeststellungen vorgenommen worden. Gründe sind mögliche Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und einer Ordnungswidrigkeit, heißt es.

Das Aktionsbündnis „Leipzig nimmt Platz“ hatte zur Kundgebung unter dem Motto „Nazis wegbassen“ aufgerufen. Es ist die erste Aktion dieser Form in Leipzig und soll als Gegendemonstration zu den „Montagsspaziergängen“ fungieren.