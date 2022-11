Als Teil einer weltweiten Aktion haben sich am Mittwoch etwa 150 Studierende auf dem Campus am Augustusplatz versammelt. Ihre Forderung an die Hochschule: Die Universität soll iranische Studentinnen und Studenten besser unterstützen.

Leipzig. Mehr als zwei Monate ist der Tod der Kurdin Mahsa Zina Amini nun her, der im Iran eine Protestwelle ausgelöst hat. Die landesweiten Unruhen nehmen nicht ab – und auch in Leipzig ist ein Echo zu hören. So hatten iranische Studentinnen und Studenten der Universität Leipzig für den Mittwoch zu einer Kundgebung aufgerufen – wie weltweit an weiteren mehr als 200 Universitäten. Unter dem Motto "Women, Life, Freedom – Campus Rallye for Iran" organisierte die Gruppe "Iranian Scholars for Liberty" an diesem Tag Aktionen, Demonstrationen und Kundgebungen.