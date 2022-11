﻿Leipzigs erste Wanderbaumallee zieht ins Winterquartier – begleitet von Demo für mehr Stadtgrün

Die erste Wanderbaumallee in Leipzig bezieht am Samstag ihr Winterquartier. Begleitet von einer Demonstration für mehr Grün in Leipzigs Straßen werden die fahrbaren Bäume durch den Leipziger Westen transportiert.

Die Wanderbaumallee steht seit September 2022 im Leipziger Westen. Am 19 November werden die Bäume in ihr Winterquartier gebracht.

Leipzig. Mit einer Demonstration durch den Leipziger Westen wird am Samstag die erste Leipziger Wanderbaumallee in ihr Winterquartier gebracht. Die beweglichen Bäume stehen aktuell in der Merseburger Straße. Perspektivisch sollen sie durch das Stadtgebiet wandern und in Straßen ohne Straßenbäume für mehr Grün sorgen. Das Projekt wurde vom Netzwerk Verkehrswende Leipzig im Rahmen der diesjährigen Europäischen Mobilitätswochen ins Leben gerufen und umgesetzt. Ursprünglich stammt die Idee aus München, wo eine Wanderbaumallee bereits seit 1992 für eine dauerhafte Begrünung im Stadtgebiet wirbt.

In Leipzig wurden im September zunächst drei Bäume aufgestellt. Dazu wurden Holzmodule gebaut, die als Sitzbank um den Baumstamm dienen und gleichzeitig einen einfachen Transport der Pflanzenkübel ermöglichen. „Nun werden sie ins Winterquartier gebracht, da sie sonst erfrieren würden“, erklärt Volker Holzendorf von Verkehrswende Leipzig.

Mehr Stadtgrün und neues Verkehrskonzept an Grundschule

Verbunden damit ist eine Demonstration unter dem Motto „Mehr Grün für Leipzigs Straßen“, die am Samstag um 10 Uhr in der Merseburger Straße 31 startet und unter anderem über die Karl-Heine-Straße, Röckener Straße, Limburger Straße und Gießer Straße schließlich bis zur Makranstädter Straße führt, wo die Baum-Gestelle eingelagert werden. Dabei kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen. Die drei Bäume – eine Linde sowie ein Kirsch- und ein Apfelbaum – werden in der Baumschule, aus der sie stammen, überwintern, erklärt Volker Holzendorf.

Entlang der Route soll an der Schule Gießerstraße auf die dortige problematische Verkehrssituation aufmerksam gemacht werden. Die Verkehrswende Leipzig wirbt für eine sogenannte Schulzone, die dem „morgentlichen Verkehrschaos an Schultagen“ durch ein zeitlich begrenztes Durchfahrtsverbot der Gießerstraße entgegenwirken soll.

Bäume sollen 2023 durch Leipzig wandern

Nach ihrem Winterschlaf sollen die Wanderbäume im Frühling wieder für mehr Grün in Leipzigs Straßen sorgen. „Die Bäume sollen dann tatsächlich durch den Stadtraum wandern und immer mal ein paar Wochen an einem Ort stehen“, so Volker Holzendorf. Beispielsweise den Liviaplatz oder den Platz vor der Bethanienkirche in Schleußig hätte man als Standorte im Auge. Ein weiteres Ziel für 2023: Die Wanderbaumallee soll wachsen und neue Bäume dazukommen.