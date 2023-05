﻿Nach Urteil gegen Lina E.: Flaschenwürfe und Böller im Leipziger Osten

Leipzig. Es sollte eine erste Reaktion auf das Urteil gegen die Leipziger Linksextremistin Lina E. (28) und ihre Mitangeklagten sein: Am Mittwochabend versammelten sich im Leipziger Osten mehrere Hundert Demonstranten unter dem Motto „Freiheit für alle Antifaschistinnen“. Vom Lene-Voigt-Park sollte der Umzug über Wurzner Straße, Hermann-Liebmann-Straße und Eisenbahnstraße zum Rabet führen. Aufgerufen zu der Demo hatte die Gruppierung „Antifaschistische Vernetzung Leipzig“. Man wolle am Tag des Urteils „einen gemeinsamen Moment für uns schaffen, in dem wir uns die Straße nehmen und unserer Wut auf die zu erwartenden Verurteilungen Luft machen können“, hieß es auf der linken Szeneplattform Indymedia.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon bald nach dem geplanten Beginn der Versammlung gegen 21 Uhr war die Stimmung aufgeheizt. Mit Lautsprecherdurchsagen wies die Polizei darauf hin, dass sich die Demonstranten an die Auflagen halten sollen. Sonst könne die Versammlung nicht weiterlaufen. Immer aggressiver wurde die Stimmung, auch in Richtung der Einsatzkräfte. Skandiert wurde etwa „Ganz Leipzig hasst die Polizei“.

Lesen Sie auch

Flaschen, Rauchbomben und Böller in Richtung Polizei

Als kurz nach 21.30 Uhr durchgesagt wurde, dass durch die Versammlungsbehörde aufgrund der erhöhten Teilnehmerzahl eine Standkundgebung verfügt worden sei, geriet die Lage etwas aus dem Ruder. Flaschen, Rauchbomben und Böller flogen in Richtung der Beamten. Es kam zu Jagdszenen und Auseinandersetzungen, weil Gruppen von Demonstranten versuchten, durchzubrechen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Lene-Voigt-Park geriet die Lage zeitweise außer Kontrolle. © Quelle: Dirk Knofe

Gegen 21.45 Uhr wurde die Demo schließlich aufgelöst. Die Polizei forderte die Teilnehmer auf, den Kundgebungsort einzeln zu verlassen. Alle Ausgänge wurden von der Polizei gesichert. Gegen 22.15 Uhr beruhigte sich die Lage allmählich. Beamte patrouillierten durch den Park. Mehrere Personen wurden im Laufe des Abends abgeführt. Es habe aus mehreren Gruppen heraus Straftaten gegeben, so ein Polizeisprecher. Zur Zahl möglicher Festnahmen und etwaiger Verletzter wurde zunächst nichts bekannt.

Polizei räumt Barrikade

Später am Abend verlagerte sich das Geschehen entlang der ursprünglichen Aufzugsstrecke. So sollen Unbekannte mit Abfallcontainern und Baustellenabsperrungen Fahrbahnen blockiert haben, Busse und Straßenbahnen wurden dadurch an der Weiterfahrt gehindert. Die Polizei räumte die Barrikade. Auch ein Wasserwerfer stand bereit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Höhepunkt der Proteste erwarten Stadt und Polizei für das Wochenende. Bisher ist eine große Demonstration für den „Tag X“ angemeldet worden. Es verdichten sich jedoch Hinweise, dass diese Versammlung von der Stadt auf Anraten der Polizei verboten werden könnte. Einer aktuellen Lageeinschätzung zufolge ist mit massiven Gewalttätigkeiten von Linksextremisten zu rechnen.

LVZ