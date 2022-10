﻿Demo-Sonnabend in Leipzig ohne ernsthafte Zwischenfälle

Leipzig. "Time For a Free Iran": Bereits ab den Mittagsstunden versammelten sich am Sonnabend entlang der Petersstraße Demonstranten, um gegen die politischen Zustände im Iran und für Solidarität mit Menschen dort zu protestieren. Sie bildeten eine Menschenkette, hielten Plakate hoch, sangen und skandierten Parolen. Es war der Auftakt eines Tages mit gleich mehreren Aufzügen. Immerhin fünf Demonstrationen und Kundgebungen waren angemeldet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allerdings waren die Teilnehmerzahlen an diesem ungewöhnlich warmen Tag Ende Oktober eher überschaubar. Am Treffpunkt der „Bewegung Leipzig“ aus dem Querdenken-Umfeld waren diesmal nur eine Handvoll Leute erschienen.

Begleitet von der Polizei zog die Mini-Demo gegen Waffenlieferungen durch die vollen Einkaufsstraßen der Leipziger Innenstadt. © Quelle: Frank Döring

Die Anwesenden starteten dennoch unverdrossen ihren Aufzug durch die Grimmaische Straße in Richtung Markt. Ihr Motto: „Frieden und eine freie Impfentscheidung“. Auf einem Fronttransparent forderten sie das Verbot von Waffenlieferungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Größere Zwischenfälle wie bei zurückliegenden Demos der jüngeren Vergangenheit blieben dieses Mal nach Angaben der Polizei aus. Am frühen Abend sollte dann noch ein Aufzug stattfinden, der sich ebenfalls den Verhältnissen im Iran widmete – Motto: „Jin. Jizan. Azadi. Gegen die Regierungsgewalt im Iran“. Die zwei Demos an einem Tag zum Iran haben offenbar den Hintergrund, dass es auch unter den Iranern in Leipzig unterschiedliche Ansichten herrschen. In einem aktuellen Statement einer linken iranischen Aktivistin heißt es, dass sich die iranische Gruppe in Leipzig in zwei Lager aufgespalten habe.

Weitere Demos für Montag angemeldet

Das lange Leipziger Demo-Wochenende wird am Reformationstag fortgesetzt. Erneut sind für Montagabend fünf Demonstrationen und Kundgebungen angemeldet, unter anderem von der Partei Die Linke, der Gruppierung "Leipzig steht auf" und dem Aktionsbündnis "Leipzig nimmt Platz".

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

- Für Android