﻿Demo-Verbot zum „Tag X“ in Leipzig: Bundesverfassungsgericht lehnt Entscheidung ab

Proteste nach Lina-E.-Urteil

Der Anmelder der Demo zum „Tag X“ in Leipzig hat am Samstag Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt.

Nachdem die Stadt Leipzig die Antifa-Demo am Samstag verboten hatte, reichte der Anmelder Beschwerden an mehreren Gerichten ein. Doch auch vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe kam eine Absage.

