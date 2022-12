﻿Verdacht der Volksverhetzung bei islamkritischer Demo in Leipzig

Das islamkritische Bürgerbündnis Pax Europa e.V. hat am Samstag auf dem kleinen Willy-Brandt-Platz eine Kundgebung abgehalten, nach der die Polizei nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Außerdem gibt es weitere Ermittlungsverfahren – auch in Bezug auf die beiden Gegenproteste.

Leipzig. Die Versammlung des Bündnisses Pax Europa e.V. mit dem Motto „Einhaltung von Recht und Gesetz - Aufklärung über Politischen Islam“ am Samstag auf dem kleinen Willy-Brandt-Platz hat ein Nachspiel. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, besteht in zwei Fällen der Anfangsverdacht der Volksverhetzung, in einem weiteren Fall wird wegen Beleidigung ermittelt.