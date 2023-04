﻿Vor Urteil im Lina-E.-Prozess: Autonome drohen mit Gewalt, Verfassungsschutz ist besorgt

Das Urteil im Fall Lina E. verzögert sich weiter. Aber wenn es gesprochen ist, soll in Leipzig dagegen demonstriert werden. Autonome drohen auch mit Gewalt. Der sächsische Verfassungsschutz hält das für den möglichen Auftakt einer militanten Kampagne.

Leipzig. Anfang Februar wurde etwas auf linken Szeneseiten veröffentlicht, das fast ein bisschen wie eine lockere Idee zur Freizeitgestaltung klingt – von Polizei und Verfassungsschutz aber durchaus ernst genommen wird. Man habe einen Vorschlag, heißt es in dem von nicht näher benannten „autonomen Gruppen“ veröffentlichen Beitrag. Der Vorschlag klingt dann aber eher so, als sei die Sache schon abgemacht: Für jede Hausdurchsuchung und jedes Jahr Haftstrafe gegen Angehörige der Szene, so heißt es, „gibt es ab sofort 1 Million Sachschaden bundesweit!“. Und „ein paar Anregungen für mögliche Ziele“ von Angriffen stehen in dem Beitrag auch: Neonazis, staatliche Einrichtungen, Parteien.