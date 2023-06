Am Montag erneut Proteste in der Leipziger Südvorstadt geplant

Leipzig. Nach Ablauf der zum „Tag X“ in Leipzig geltenden Kontrollzone plant die Initiative Leipzig nimmt Platz für Montagabend erneut eine Demonstration in der Leipziger Südvorstadt. Konkret soll der Protest wieder auf dem Alexis-Schumann-Platz stattfinden. Dort waren am Samstagabend nach einem gewaltsamen Ausbruchsversuch etwa 1000 Personen von der Polizei über Stunden festgesetzt worden – darunter auch Minderjährige.

Die Demonstration am Montagabend ab 18.30 Uhr trägt den Titel „Grundrechte gelten auch in Leipzig“ und richtet sich gegen die Einschränkung der Versammlungsfreiheit am Wochenende sowie gegen die Maßnahmen der Polizei. „Politische Äußerungen wurden durch die Polizei für nicht zulässig erklärt. Dass in dem Polizeikessel auch Minderjährige waren, hat offenbar genauso wenig interessiert, wie der Umstand, dass es für die Betroffenen weder Essen noch Trinken gab und auch keine adäquate Kleidung bei einer Gesamtzeit von bis zu zwölf Stunden“, heißt es im Aufruf zu den Protesten.

Ursprünglich hatte die Initiative bereits am Sonntagabend versucht, in diesem Sinne zu demonstrieren. Aufgrund der noch bis 18 Uhr geltenden polizeilichen Kontrollzone in großen Teilen des Leipziger Stadtgebietes war diese aber erneut verboten worden.

Am vergangenen Wochenende war nach der Verurteilung der Leipziger Studentin Lina E. bundesweit zu einem sogenannten „Tag X“ in Leipzig mobilisiert worden. Polizei, Kommune und andere staatliche Behörden gingen von einem möglichen Gewaltszenario mit Tausenden Linksextremen in der Messestadt aus. In der Folge wurde in der Messestadt ein außergewöhnlich hohes Polizeiaufgebot mit Kräften aus gut einem Dutzend Bundesländern zusammen gezogen.

Die ursprünglich geplanten Proteste am Samstag wurden verboten. Einer für Versammlungsfreiheit eintretenden Demo am Nachmittag wollten mehrere Tausend Menschen teilnehmen – aufgrund der Menge sowie Verstößen gegen Auflagen (“Vermummung“) durfte diese Demo nicht loslaufen und verharrte etwa eineinhalb Stunden auf dem Alexis-Schumann-Platz. Nach einem Ausbruchsversuch von etwa 150 Personen wurde ein großer Teil der Demonstrierenden eingekesselt und musste zur Identitätsfeststellung bis zum Sonntagmorgen an Ort und Stelle ausharren.

