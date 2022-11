﻿Demos in Leipzig: So sieht es aus bei „Ami go home“ und den Gegenprotesten

Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden am Samstag in der Leipziger Innenstadt zu Demonstrationen erwartet. Die Rechten gehen unter dem Motto „Ami go home“ am Simsonplatz auf die Straße. Gegendemonstranten mobilisieren seit Tagen. Die aktuelle Lage im Ticker.

