Depeche Mode in Leipzig: Das müssen Fans zum Konzert wissen

Leipzig. Es wird das große Konzert-Highlight des Jahres 2023 in Leipzig, zumindest im Hinblick auf die Zahlen: Bis zu 70.000 Fans werden am Freitag, 26. Mai, zum Auftritt von Depeche Mode auf der Festwiese erwartet. Die britischen Synth-Rock-Legenden machen pünktlich zum Auftakt des WGT auf ihrer „Memento Mori“-Tour in der Stadt Halt – und das dürfte eine ordentliche Belastungsprobe für den Verkehr werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann geht es los, was wird gespielt, wie komme ich am besten hin, und komme ich noch an Karten? Hier die Antworten auf diese Fragen.

Depeche Mode in Leipzig: Wann geht’s los?

Der Einlass auf die Festwiese beginnt um 17 Uhr. Um 19.45 Uhr folgt der Support-Act Cold Cave, eine US-amerikanische Darkwave- und Synth-Pop-Band, die 2007 vom Sänger Wesley Eisold gegründet wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Depeche Mode selbst legt gegen 21 Uhr los, der Auftritt der Gruppe wird voraussichtlich bis circa 23 Uhr andauern.

Lesen Sie auch

Gibt es noch Karten für Depeche Mode in Leipzig?

Das Konzert am 26.5. ist bereits seit Längerem nominell ausverkauft, und auch ein offizieller Weiterverkauf von Fan zu Fan via eventim.de steht aktuell (Stand Mittwoch) nicht mehr zur Verfügung. Wer jedoch Anbieter wie ticketgalerie.de oder ticketmaster.de im Blick behält, könnte bis Freitag noch Glück haben. Vom Erwerb auf inoffiziellen Weiterverkaufsseiten sei hingegen abgeraten, da dort zuweilen erheblich teurere Preise aufgerufen werden.

Eine letzte, wenn auch alles andere als sichere Möglichkeit, noch kurzfristig an Karten zu gelangen, ist, am Freitag zur Festwiese zu kommen: Erfahrungsgemäß bieten einige Besucher dort noch kurzfristig Tickets von abgesprungenen Begleitpersonen an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie komme ich zur Festwiese Leipzig?

Auf eine Anreise mit dem Auto sollte aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens, zahlreicher Sperrungen (insbesondere der Waldstraße) und der geringen Verfügbarkeit von Parkplätzen vor Ort verzichtet werden. Stattdessen empfiehlt sich eine frühzeitige Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr – das Konzertticket berechtigt jeweils vier Stunden vor und nach dem Konzert zur kostenlosen Nutzung in der Tarifzone 110.

Der direkte Ausstieg an der Festwiese ist die Haltstelle Sportforum Süd, sie wird von den Straßenbahnlinien 3, 7, 8 und 15 angesteuert. Die Festwiese kann außerdem mit einigen Minuten Fußweg über die Haltestelle Marschnerstraße erreicht werden, hier halten die Linien 1 und 14.

Ergänzend zum ohnehin dichten Fahrtenangebot der Leipziger Verkehrsbetriebe verkehrt die Sonder-Straßenbahnlinie 56 zwischen Messegelände-Hauptbahnhof-Goerdelerring-Sportforum Süd. Zudem wird die Straßenbahnlinie 15 durch zusätzliche Fahrten verstärkt. Zur Abreise verkehren bis in die Nacht hinein die Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 7, 15 und 16 mindestens im 15-Minuten-Takt.

Wer von außerhalb mit dem Auto anreist, kann die Park-and-Ride-Parkplätze der Stadt nutzen – hier geht es zur Übersicht. Achtung: Ein Teil des P+R-Platzes am Völkerschlachtdenkmal wird aufgrund der dort stattfindenden Bierbörse nicht zu Verfügung stehen.

Nach dem Depeche Mode Konzert: Aftershow Partys in Leipzig

Tickets für die von der „Depeche Mode Summer Lounge“ veranstaltete Aftershow Party im Musikclub Spizz im Stadtzentrum zu bekommen, ist nicht mehr möglich. Allerdings gibt es Alternativen: Im Felsenkeller geht es 22 Uhr los (Karten ab 10,90 Euro), und auch im Soltmann (Riemannstraße 40) gibt es eine Aftershow Party, die um 22 Uhr beginnt (Eintritt 10 Euro).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Lieder spielt Depeche Mode in Leipzig

Eine offizielle Setlist gibt es natürlich nicht, bei den letzten Auftritten standen jedoch folgende Depeche-Mode-Songs auf dem Programm:

1. My Cosmos Is Mine

2. Wagging Tongue

3. Walking in My Shoes

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

4. It’s No Good

5. Sister of Night

6. In Your Room

7. Everything Counts

8. Precious

9. Speak to Me

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

10. A Question of Lust

11. Soul With Me

12. Ghosts Again

13. I Feel You

14. A Pain That I’m Used To

15. World in My Eyes

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

16. Wrong

17. Stripped

18. John the Revelator

19. Enjoy the Silence

Zugabe:

20. Waiting for the Night

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

21. Just Can’t Get Enough

22. Never Let Me Down Again

23. Personal Jesus

LVZ