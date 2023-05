﻿Depeche Mode in Leipzig: Das müssen Fans zum Konzert wissen

Anreise, Setlist, Tickets

Martin Gore (l.) und Dave Gahan von der Band Depeche Mode. Am Freitag tritt die Gruppe in Leipzig auf.

Bis zu 70.000 Menschen werden am Freitag zum Konzert von Depeche Mode in Leipzig erwartet. Hier alle Infos zu An- und Abreise, Tickets, Setlist und Ablauf.

