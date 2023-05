﻿Depeche Mode in Leipzig: Das müssen Fans zum Konzert wissen

Kostenfrei bis 17:18 Uhr lesen

Berufungsprozess am Landgericht

Ein sächsischer JVA-Beamter wurde wegen der Beteiligung an den Krawallen von Rechtsextremen und Hooligans in Leipzig-Connewitz verurteilt. Doch sowohl der 37-Jährige als auch die Staatsanwaltschaft gingen in Berufung. Am Dienstag ging es am Landgericht in die nächste Runde.