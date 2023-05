Staus und lange Schlangen: Zehntausende pilgern zum Depeche-Mode-Konzert

Newsletter „Leipzig Update“

Willkommen in Leipzig, liebe Goths! Das WGT ist gestartet

Es geht los - Leipzig färbt sich zum Wave-Gotik-Treffen über Pfingsten wieder in Schwarz. Der Auftakt mit dem viktorianischen Picknick im Clara-Zetkin-Park am heutigen Freitag war ein Vorgeschmack auf noch viel mehr. Deswegen widmen wir das Leipzig Update heute dem WGT 2023 (also fast). Und erklären, warum es auch ein „Treffen der Fettnäpfchen“ ist.