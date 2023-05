﻿Leipzig erwartet Depeche Mode: Sascha Lange über das denkwürdige Konzert am Freitag

Sascha Lange ist seit 1984 großer Fan von Depeche Mode. Am Freitag wird er die Band auf der Leipziger Festwiese wiedersehen – zusammen mit 70 000 anderen Fans. Im Interview spricht der Band-Experte über seine Erwartungen.

Leipzig. Sascha Lange ist Leipziger und seit 1984 Fan von Depeche Mode. Im Frühling 1988 erlebte er als 16-Jähriger die ikonische Synthie-Band aus Großbritannien beim legendären Ostberliner Konzert. 35 Jahre später hat er mehrere Bücher über die Band veröffentlicht. Im Oktober folgt mit „Depeche Mode Live“ (Aufbau) das nächste. Vorher wird Lange sich das Konzert an diesem Freitag in Leipzig nicht entgehen lassen. Wir sprachen mit dem 51-Jährigen vorab, was er vom Auftritt vor mehr als 70.000 Menschen erwartet – der am ersten Todestag des 2022 verstorbenen Gründungsmitglieds Andrew Fletcher stattfinden wird.