﻿Grünes Licht für Leipzigs ersten Energieberg – Sonnenstrom kommt aus Holzhausen

Alina Artamina: „In der Hölle von Kiew habe ich mir eine Gitarre gekauft“

Den Ausbruch des Krieges hat Juristin Alina Artamina (44) bei ihrer kranken Mutter in Kiew erlebt. Seitdem ist sie entschlossen, jeden Tag das Leben zu feiern. Noch in Kiew hat sie sich ihre erste Gitarre gekauft und will jetzt endlich spielen lernen.