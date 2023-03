﻿Neue Tribünen, größere Bühne: Der Biedermeierstrand am Schladitzer See wächst

Der Haynaer Strandverein verdreifacht die Zuschauerkapazität am Biedermeierstrand – und baut die Seebühne am Schladitzer See gerade umfassend aus. Schon im August soll der Spielbetrieb wieder starten – das Stück steht bereits fest.

Schkeuditz. Es sind ambitionierte Pläne, die der Haynaer Strandverein am Schladitzer See verfolgt: Vor der Bühne am Biedermeierstrand sollen bald 1000 Menschen Platz nehmen können – mehr als dreimal so viele wie bisher. Und auch das Biedermeier-Areal selbst soll nach dem Willen des Vereins weiter an Strahlkraft gewinnen, sich als Alternative in der Kulturlandschaft im Raum Leipzig etablieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit dies gelingt, wird am Schladitzer See derzeit gebaut. Der Strandverein lässt am Biedermeierstrand die überdachte Seebühne erweitern, um dem Zuwachs an Gästen gerecht zu werden. Auch Tribünen sollen errichtet werden. Der Ansturm, sagt Projektmanager Christoph Zwiener, habe in den vergangenen Jahren immer weiter zugenommen. Auch über die Region hinaus kämen Menschen, um die Musical- und Theateraufführungen direkt am Wasser zu erleben.

Seebühne am Schladitzer See „einzigartig in Deutschland“

„Diese überdachte Bühne gibt es in Deutschland nur einmal – und das ist hier in Sachsen am Biedermeierstrand in Hayna“, sagt Zwiener. Investitionen in Höhe von 1,4 Millionen Euro erfordert das Großprojekt, das in diesen Tagen weiter voranschreitet. Der Zeitplan: Schon am 5. August soll das Stück „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ aufgeführt werden – vorausgesetzt, alles laufe nach Plan, so der Strandverein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Nicht allein an der Bühne wird gebaut, auch zehn historische Badehäuser errichtet der Verein – hier sollen sich die Strandbesucher künftig umziehen können. Denn der Biedermeierstrand ist auch zunehmend bei Badetouristen beliebt. „Die Häuschen wollen wir im Gedenken an das Dorf Lössen errichten, das damals dem Tagebau zum Opfer gefallen ist“, sagt Projektmanager Zwiener. Vorlage für die Bauten im Maßstab 1:10 seien historische Ansichtskarten.

Das Projekt stemmt der Haynaer Strandverein finanziell nicht allein: Gefördert wird der Bau durch die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV), den Freistaat Sachsen, die Stadt Schkeuditz und den Kulturraum Leipziger Raum. Toiletten für die Gäste sollen laut Zwiener ebenfalls entstehen. Darum kümmerten sich LMBV und Stadt Schkeuditz ab Juni.