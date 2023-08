Der Dienstag: Hunderte Haushalte im Leipziger Westen erhalten wochenlang (absichtlich?) keine Post

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Sie müssen sich das so vorstellen: In den Quartieren der ehemaligen Buntgarnwerke in Schleußig und Plagwitz gibt es sehr viele Wohnungen. So wie in einem Hochhaus. Da reihen sich in den Eingangsbereichen auch die Briefkästen an- und übereinander. In den Hochhäusern dürften die Bewohner auch mitbekommen, wenn ein noch nicht erfahrener Zusteller die Post bringt. Dann stehen die Kolleginnen und Kollegen mit dicken Briefpaketen unterm Arm vor den Briefkästen und gleichen Brief für Brief die Namen auf den Sendungen mit den Schildchen auf den Briefkästen ab. Das kann bei 100 und mehr Haushalten pro Block dauern.

Da kann man schnell den Überblick verlieren. Postzustellungen in den Buntgarnwerken gab es in den vergangenen Wochen zumindest nur lückenhaft. © Quelle: André Kempner

Man hat mitunter tatsächlich etwas Mitleid mit den Postboten, die da jeden Tag vor den Briefkästen stehen und Namen suchen. Vor allem auch, wenn sie sich nach erfolglosen Haustürzustellungen die Bereitschaft von gutgelaunten Nachbarn erbetteln müssen, doch bitte das Päckchen für den abwesenden Bewohner aus Etage 3, Gang sieben, Wohnung 12 anzunehmen. Und dann auch nur wieder wieder den richtigen Briefkasten für die Zustellbenachrichtigung zu suchen. Manchmal, so scheint‘s, rächt sich der Postbote dann auch ganz gern beim abwesenden Bewohner, indem er die Benachrichtigung einfach vergisst. Und stellt sich dann vielleicht insgeheim und ins Fäustchen lachend vor, wie die Hilferuf-Zettel („Liebe Nachbarn, wer hat mein Paket angenommen?“) an die Fahrstuhlkabinen geklebt werden.

In den Buntgarnwerken in der Holbein- und auf der anderen Seite der Weißen Elster in der Nonnenstraße klebte jetzt ein paar Wochen kein Zettel an den Fahrstuhlschächten. Es wurde schlicht keine Post durch die Post zugestellt. Weder an der Haustür noch im Briefkasten. Warum? Das habe nun wieder etwas mit der Unübersichtlichkeit großer Briefkastenanlagen und der Zuordnung von Namen zu tun. Dass die Wohnungen in den Buntgarnwerken durchnummeriert sind, hilft dem Zusteller schließlich nichts, wenn die Wohnungsnummer nicht im Adressfeld der Postsendung vermerkt ist. Genau darum soll sich die Erklärung für das Problem aber drehen, wenn man den Gerüchten vor Ort glaubt.

Mein Kollege Mark Daniel kennt die ganze Geschichte. Und er hat von Fällen gehört, bei denen dieses Dilemma wirklich fatale Folgen haben könnte. Ihm sagte die Deutsch Post auf seine Anfrage übrigens, dass es sich um wenige Einzelsendungen handeln soll, die nicht zugestellt wurden. So wenige, wie es Einzelwohnungen in den Quartieren der Buntgarnwerke gibt?

Bild des Tages

Sebastian Kidszun ist eine Rarität. Er hat seine Ausbildung zum Bäcker in Bennewitz gerade beendet. Neue Lehrlinge sind für Bäckereibetriebe in Sachsen immer schwerer zu finden. Kidszun hat eine Vermutung woran das auch liegen könnte. © Quelle: Thomas Kube

Rotbraunes Wasser im Leipziger Neuseenland: Das Wasser ist im Leipziger Neuseenland insbesondere im Störmthaler See rostbraun verfärbt – auch der Kanupark ist betroffen. Experten und Behörden geben Entwarnung: Eine Gefahr bestehe nicht. Das Wasser ist im Leipziger Neuseenland insbesondere im Störmthaler See rostbraun verfärbt – auch der Kanupark ist betroffen. Experten und Behörden geben Entwarnung: Eine Gefahr bestehe nicht. Worauf man trotzdem achten sollte - auch beim Highfield-Festival, das am Wochenende auf der Halbinsel am Störmthaler See stattfindet

Sächsisch weiter Spitzenreiter im Unbeliebtheitswettbewerb: Entdeckt die Generation Z das Sächsische? Einer Umfrage zufolge finden die 16- bis 24-Jährigen den Dialekt gar nicht so schlimm. Für noch mehr Verständnis gibt es bald ein neues Wörterbuch. Kulturreporterin Janina Fleischer hat sich das Ergebnis einer neuen Beliebtheitsumfrage angeschaut. Entdeckt die Generation Z das Sächsische? Einer Umfrage zufolge finden die 16- bis 24-Jährigen den Dialekt gar nicht so schlimm. Für noch mehr Verständnis gibt es bald ein neues Wörterbuch. Kulturreporterin Janina Fleischer hat sich das Ergebnis einer neuen Beliebtheitsumfrage angeschaut. Lesen

Wundenlecken nach dem 0:7 im Pokal: Der 1. FC Lok Leipzig erwartet nach den Krawallen samt Unterbrechung im DFB-Pokal eine Geldstrafe, die möglichst auf die Täter abgewälzt werden soll. Zudem steht im Raum, dass Eintracht Frankfurt womöglich auf seinen Teil der Einnahmen verzichtet. Der 1. FC Lok Leipzig erwartet nach den Krawallen samt Unterbrechung im DFB-Pokal eine Geldstrafe, die möglichst auf die Täter abgewälzt werden soll. Zudem steht im Raum, dass Eintracht Frankfurt womöglich auf seinen Teil der Einnahmen verzichtet. Lesen

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Lok Leipzig spielt wieder: Am Mittwoch gastiert der FC Eilenburg bei Lok Leipzig. FCE-Coach Sascha Prüfer und sein nahezu komplettes Trainerteam haben Wurzeln in Probstheida – und hoffen auf einen Top-Abend. Am Mittwoch gastiert der FC Eilenburg bei Lok Leipzig. FCE-Coach Sascha Prüfer und sein nahezu komplettes Trainerteam haben Wurzeln in Probstheida – und hoffen auf einen Top-Abend. Lesen

Prozessauftakt am Landgericht: Nach einer tödlichen Auseinandersetzung vor einem Leipziger Studentenclub am 6. Juli vergangenen Jahres beginnt am Mittwoch der Prozess gegen den heute 21-jährigen Angeklagten. Nach der Schlägerei wurde das 34-jährige Opfer bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert, Nach einer tödlichen Auseinandersetzung vor einem Leipziger Studentenclub am 6. Juli vergangenen Jahres beginnt am Mittwoch der Prozess gegen den heute 21-jährigen Angeklagten. Nach der Schlägerei wurde das 34-jährige Opfer bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert, wenige Tage später starb der Mann

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, kommen Sie nicht in den Regen,

Ihr Thomas Lieb

Reporterchef

