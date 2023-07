Der Dienstag: In Leipzig entstehen hunderte neue Schulplätze

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Es geht voran. Vicky Felthaus, Schulbürgermeisterin Leipzig

Diese Einschätzung stimmt hoffnungsfroh, dass in den nächsten Jahren der Bedarf an zusätzlichen Plätzen für Schülerinnen und Schüler an Leipziger Schulen gedeckt werden kann. Allerdings, und das schränkt auch die Schulbürgermeisterin so ein, die geplanten Plätze reichen noch lange nicht. Babyboom und eine weiter wachsende Stadt sorgen auch in der schulischen Betreuung für Herausforderungen. Viele Schulen sind jetzt schon überbelegt.

Das Bauprogramm der Stadt bei Schulen und Sporthallen ist jetzt schon so umfangreich und ambitioniert, dass nichts mehr dazwischen kommen sollte, um im neuen Schuljahr schon die ersten Projekte abgeschlossen zu haben. Angesichts der Situation in der Baubranche - gestiegene Preise, wenig Handwerker und so weiter - deuteten sich aber schon diese Woche Engpässe an.

Mein Kollege Mathias Orbeck hat einige Schulbaustellen in der Stadt besucht und eine Übersicht zu den Neu- beziehungsweise Erweiterungsbauten erarbeitet. In diesen Stadtteilen entstehen neue Plätze an den über 20 Schulen, wo gerade gebaut wird. Der Kollege hat auch seine Bedenken, dass bei den ambitionierten Plänen und dem straffen Zeitraum alles glatt geht.

Dass es eng wird in den Klassenzimmern, damit steht Leipzig übrigens nicht allein da. In Taucha machen Eltern jetzt mit einer Petition auf überfüllte Klassenzimmer in einer der dortigen Grundschulen aufmerksam. Weil eine bürokratische Hürde für einen Containerneubau offenbar nicht schnell genug genommen werden kann, müssen sich in Taucha zu viele Grundschüler zu wenig Plätze teilen. Das bleibt auch in den Sommerferien ein Aufreger-Thema bei den Eltern, wie Umland-Reporter Florian Reinke recherchiert hat.

Bild des Tages

Teddybärensprechstunde im UKL: Wenn’s zwickt, muss der Teddy zum Arzt. © Quelle: Andre Kempner

Lesen Sie dazu: Diagnose „Gebrochene Flosse“ - Kita-Kinder aus Leipzig und Umgebung können noch bis Donnerstag ihre liebsten Stofftiere zur Untersuchung ins „Teddybär-Krankenhaus“ der Unimedizin Leipzig bringen. Der spielerische Ansatz hat einen wichtigen Hintergrund.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Hitze in Leipzig: Die aktuelle Hitze wird in den nächsten Tagen in Leipzig bleiben. Das erhöht das Risiko von Kreislauf-Erkrankungen, vor allem Ältere kommen schlechter damit klar. Wirkt sich das bereits in den Kliniken und beim Rettungsdienst aus, und was tun Seniorenheim-Betreiber, um Problemen vorzubeugen? Die aktuelle Hitze wird in den nächsten Tagen in Leipzig bleiben. Das erhöht das Risiko von Kreislauf-Erkrankungen, vor allem Ältere kommen schlechter damit klar. Wirkt sich das bereits in den Kliniken und beim Rettungsdienst aus, und was tun Seniorenheim-Betreiber, um Problemen vorzubeugen? Lesen

Kaum Konzerte im Juli in Leipzig: In diesem Monat finden in Leipzig kaum Konzerte statt – das sei das ganz normale Sommerloch, heißt es in der Branche. Grund für die Leere im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist allerdings auch die Corona-Pandemie. In diesem Monat finden in Leipzig kaum Konzerte statt – das sei das ganz normale Sommerloch, heißt es in der Branche. Grund für die Leere im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist allerdings auch die Corona-Pandemie. Lesen

Pläne für neues Quartier am Leipziger Volkshaus: Alle Großbäume im Hof bleiben erhalten und auch das dortige Heinrich-Heine-Denkmal bleibt stehen. Das versicherten die Projektentwickler bei einer Info-Veranstaltung zum geplanten Quartier am Leipziger Volkshaus. Ihre Pläne haben sie jüngst deutlich verändert. Alle Großbäume im Hof bleiben erhalten und auch das dortige Heinrich-Heine-Denkmal bleibt stehen. Das versicherten die Projektentwickler bei einer Info-Veranstaltung zum geplanten Quartier am Leipziger Volkshaus. Ihre Pläne haben sie jüngst deutlich verändert. Lesen

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

LVZ-Dossier „Arbeiten in Leipzig“: Die jüngere Generation, die heute ins Berufsleben einsteigt, hat eine andere Vorstellung von Arbeit. Vier-Tage-Woche, mehr Zeit für andere Dinge im Leben und eine veränderte Einstellung zu Karriere und Gehalt, stellt Arbeitgeber zunehmend vor neue Herausforderungen. In einem Themen-Schwerpunkt lässt die LVZ dazu junge Menschen, Arbeitgeber und Arbeitsmarktexperten zu Wort kommen. Die Beiträge finden Sie im Laufe des Mittwochnachmittag Die jüngere Generation, die heute ins Berufsleben einsteigt, hat eine andere Vorstellung von Arbeit. Vier-Tage-Woche, mehr Zeit für andere Dinge im Leben und eine veränderte Einstellung zu Karriere und Gehalt, stellt Arbeitgeber zunehmend vor neue Herausforderungen. In einem Themen-Schwerpunkt lässt die LVZ dazu junge Menschen, Arbeitgeber und Arbeitsmarktexperten zu Wort kommen. Die Beiträge finden Sie im Laufe des Mittwochnachmittag hier

Die Funzel zeigt im Zoo das Beste aus 15 Jahren Sommerkabarett: Je heißer die Welt da draußen, desto kühler die Köpfe im Sommerkabarett der Leipziger Funzel. Je heißer die Welt da draußen, desto kühler die Köpfe im Sommerkabarett der Leipziger Funzel. Ab Mittwoch ist im Gondwanaland „Best of – Ein Lacher kommt selten allein“ zu sehen

Ich wünsche Ihnen einen erfrischenden Sommerabend,

Ihr Thomas Lieb

Reporterchef

Abonnieren Sie auch

Heiterblick

Alle zwei Wochen berichtet Reporter Josa Mania-Schlegel über Themen, die die Stadt bewegen - und ihn selber.

Hier abonnieren

LVZ