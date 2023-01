Der Dienstag in Leipzig: Millionen-Poker um VNG-Anteile

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

die in Leipzig beheimatete Verbundnetz Gas AG (VNG) ist in den letzten Monaten unfreiwillig zum Spielball der Politik geworden. Eines der größten ostdeutschen Unternehmen kam durch ausbleibende russische Gaslieferungen in Folge des Angriffskrieges gegen die Ukraine 2022 schwer unter die Räder. Der Leipziger Gasimporteur (Nummer drei in Deutschland) musste sogar kurzzeitig um seine Eigenständigkeit bangen - doch im Dezember war das Thema Verstaatlichung vom Tisch. VNG bekommt zwar vom Bund Hilfe, kann sich aber auch selbst aus der Misere ziehen. Dazu gehört eine Kapitalerhöhung, die Leipzig als VNG-Miteigentümer allerdings schwer unter Druck setzt. Denn nötig sind dafür 63 Millionen Euro aus der Stadtkasse. Nicht gerade Kleingeld und ich habe deshalb recherchiert, ob diese Millionen-Aufstockung in Zeiten knapper Kassen überhaupt zu leisten ist.

Ich würde mir wünschen, wir könnten diese Kapitalerhöhung mitgehen. Ich glaube zwar an das VNG-Geschäftsmodell, allein mir fehlt der Glaube, dass das finanziell abbildbar ist. Frank Tornau, CDU-Fraktionschef und Leipziger IT-Unternehmer

Noch laufen zwar die Gespräche auch mit anderen beteiligten Ost-Kommunen, aber auch die Leipziger Linken zeigen sich sehr skeptisch. Mehr VNG-Mittel sind offenbar für die Stadt nicht zumutbar und Sachsen hat im Millionen-Poker bereits abgewunken. Die Folge wäre ein sinkender VNG-Anteil von Leipzig und damit auch ein schwindender Einfluss auf das operative Geschäft. Bei der Frage des Firmensitzes könnte es dann brenzlig werden: Verliert Leipzig einen seiner wichtigsten Steuerzahler? Eine Antwort muss ich Ihnen an dieser Stelle schuldig bleiben, denn das wäre zu diesem Zeitpunkt noch Spekulation. Es bleibt aber spannend und wir bleiben natürlich an diesem Leipziger Wirtschaftsthema dran.

Bild des Tages

Er ist wieder da - zumindest auf dem Trainingsplatz. Christopher Nkunku, Torjäger und Top-Spieler von Bundesligist RB Leipzig, hat am Dienstag auf dem RB-Gelände am Cottaweg leichte Laufübungen absolviert. Der Franzose kann wegen einer Verletzung noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen und fällt auch am Freitag beim Spitzenspiel gegen Bayern München in der RB-Arena aus. © Quelle: PICTURE POINT

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Neuer MDR-Intendant: Eigentlich sollte der MDR-Rundfunkrat Anfang März über Ralf Ludwig als Nachfolger von Intendantin Karola Wille abstimmen. Doch Landeschefkorrespondent Kai Kollenberg hat erfahren, Eigentlich sollte der MDR-Rundfunkrat Anfang März über Ralf Ludwig als Nachfolger von Intendantin Karola Wille abstimmen. Doch Landeschefkorrespondent Kai Kollenberg hat erfahren, dass es nun schneller gehen könnte.

Einstieg im Online-Casino: Die staatlichen sächsischen Spielbanken mischen ab sofort beim virtuellen Glücksspiel mit. Reporter André Böhmer berichtet, was sich der Freistaat Die staatlichen sächsischen Spielbanken mischen ab sofort beim virtuellen Glücksspiel mit. Reporter André Böhmer berichtet, was sich der Freistaat vom Milliarden-Poker im Internet verspricht.

Lücke bei Croissants: Die Leipziger Bäckerei Backstein im Musikviertel kann in dieser Woche keine Croissants anbieten – denn die Butter fehlt. Reporterin Lilly Günthner hat recherchiert, Die Leipziger Bäckerei Backstein im Musikviertel kann in dieser Woche keine Croissants anbieten – denn die Butter fehlt. Reporterin Lilly Günthner hat recherchiert, woran das liegt

Markanter Punkt: Der Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz soll sich in ein lebendiges Quartier verwandeln. Bei der Gestaltung der jetzigen Brachfläche sind die Leipzigerinnen und Leipziger gefragt - Der Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz soll sich in ein lebendiges Quartier verwandeln. Bei der Gestaltung der jetzigen Brachfläche sind die Leipzigerinnen und Leipziger gefragt - Sie können mitmachen.

Leser-Debatte: Die LVZ-Leserschaft äußert sich zu den Protesten von Klimaaktivisten und der Rolle der Polizei im nordrhein-westfälischen Lützerath. Außerdem steht das Leipziger Gewandhausprogramm Die LVZ-Leserschaft äußert sich zu den Protesten von Klimaaktivisten und der Rolle der Polizei im nordrhein-westfälischen Lützerath. Außerdem steht das Leipziger Gewandhausprogramm im Leser-Fokus.

Zitat des Tages

Das ist unnötiger Zeitaufwand und auch in ökologischer Hinsicht völlig hirnrissig. Erik Bodendieck, Präsident der Landesärztekammer über das Ausdrucken der digitalen Krankschreibung.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Protest am Rathaus: Das Aktionsbündnisses gegen den den Ausbau des Frachtflughafens Leipzig/Halle will seine Thesen um 13 Uhr an OBM Burkhard Jung überreichen.

Warnstreiks bei Regionalbus: Die Gewerkschaft Verdi ruft im Tarifstreit ihre Beschäftigten auf, ab 3 Uhr bis Donnerstag 3 Uhr die Arbeit niederzulegen.

