Der Dienstag in Leipzig: Sind sächsische Männer die besseren Väter?

Am Donnerstag ist Vatertag. Ein Hoch also auf den sächsischen Vater, der seine Rolle besonders ernst zu nehmen scheint? Theoretisch betrachtet - vielleicht. Praktisch gesehen, ist es gerade in Sachsen so, dass sich Väter zwar öfter eine Auszeit vom Job nehmen, um die Mutter des gemeinsamen Kindes bei der Betreuungs- und Erziehungsarbeit zu unterstützen. Im Vergleich aber wesentlich kürzer als Männer außerhalb von Sachsen.

Für die im Jahr 2019 geborenen Kinder nahmen die Mütter im Schnitt 13,7 Monate Elternzeit, Väter lediglich 3,1 Monaten. Die Zahl der Vätermonate ist in zehn Bundesländern größer, beim Spitzenreiter Bremen erhielten Männer im Mittel 4,5 Monate lang Elterngeld. Nutzen sächsische Väter Elternzeit und Elterngeld also eher für einen ausgedehnten Familienurlaub und überlassen die eigentliche Sorgearbeit nach wie vor hauptsächlich ihren Partnerinnen?

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping spricht von einem „anhaltenden Erfolgskurs des Elterngelds“ – besonders in Sachsen. Dass Politiker politische Instrumente feiern - logisch. Wenn sie sagt, dass die

steigende Väter-Beteiligung in Sachsen zeigt, dass Kindererziehung zunehmend als gemeinsame Aufgabe von Vätern und Müttern wahrgenommen wird. Petra Köpping, Sozialministerin

dann übertourt sie, die Sozialministerin. Das Elterngeld sollte als wirtschaftliche Unterstützung dafür eingesetzt werden, dass sich Mütter und Väter gleichermaßen und eben gemeinsam um die Fürsorge ihrer Kinder bemühen. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau kann sich eben nicht nur auf Frauenquote und Equal Pay Day beschränken. Die Perspektiven müssen sich aus beiden Richtungen ändern. Dieses Selbstverständnis gibt es in Sachsen noch nicht. Zweifelsohne muss man sich dieses Selbstverständnis auch wirtschaftlich leisten können und viele Elternpaare werden genau abwägen müssen, welche Konstellationen bei Abstrichen der Gehälter man sich erlauben kann. Ein Aspekt, der auch Politik beschäftigen muss. Eine Erfolgsgeschichte kann man feiern, wenn man die Voraussetzungen so gestaltet, dass sich der Vater auch den ideellen Chancen des Elterngeldes nähern kann, ohne sich mit der Frage zu beschäftigen, wie die Familie dann ernährt wird.

Dem Sächsischen Sozialministerium zufolge sind es hauptsächlich zwei Ursachen, die Väter daran hinderten, länger in Elternzeit zu verweilen: „die Befürchtung vor finanziellen Nachteilen und negativen beruflichen Konsequenzen“. Das gilt allerdings auch für Frauen.

Es bleibt also bei der Himmelfahrt. Vorerst.

