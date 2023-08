Der Dienstag: Korruptionsvorwurf gegen das Ministerium von Frau Köpping

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

es ist durchaus Zündstoff in dem (noch inoffiziellen) Papier, in das die Untersuchungsergebnisse des Landesrechnungshofes flossen. LVZ-Chefkorrespondent Kai Kollenberg hat reinlesen können. Schon als er in der Redaktionskonferenz am Dienstagmorgen seine Story anmoderierte und von „korruptionsgefährdeten Strukturen“ sprach, die vom Rechnungshof für das Sozialministerium hergeleitet wurden, war den Kolleginnen und Kollegen in der Themenschalte klar - das wird heikel.

Worum geht‘s im Detail? Um Geld in erster Linie. Öffentliches Geld, das zwischen 2016 und 2019 an Vereine verteilt wurde. Hauptsächlich und auffällig aber eben ganz bestimmte Vereine. Solche, wo persönliche Verbindungen zwischen Geldgeber (Freistaat Sachsen) und Geldempfängern bestehen. Wer am Ende diese Gelder freigegeben hat, findet der Rechnungshof durchaus umstritten.

Man kennt sich offenbar. Landesrechnungshof

So steht es sinngemäß in dem Bericht. Im Fokus steht beispielsweise Sebastian Vogel. Heutiger Staatssekretär und damals (zwischen 2016 und 2019) Abteilungsleiter im Ministerium. Er ist der Lebensgefährte einer Geschäftsführerin jenes Vereins, dem Fördermittel aus dem Topf zugesprochen wurden. Vogel soll gegen Regelungen zu einem Mitwirkungsverbot verstoßen haben. Und nicht nur er...

Kollenberg hat in seinen Recherchen erklärt, an welchen Stellen und in welchen Zusammenhängen die Aufsichtsbehörde Verstöße, Ungereimtheiten und Vorwürfe in den Abteilungen des Sozial-, Gesundheits- und Integrationsministeriums festgestellt hat.

Und er erklärt die Vergabepraxis, bei der ein internes Bewertungssystem verwendet wurde. Für den Rechnungshof stellt sich dieses Bewertungssystem als „unsachgemäß“ dar: Fachlich fundierte Projekte seien abgelehnt, weniger geeignete Projekte bewilligt worden. Beispielsweise habe die Rangliste „ohne ersichtlichen sachlichen Grund“ überregionale Projekte – und dadurch auch bestimmte Vereine und Träger – bevorzugt, regionale Einzelprojekte waren benachteiligt.

Das dürfte wenigstens zu einer Enttäuschung bei den Projektträgern sorgen, deren Förderanträge negativ beschieden wurde, obwohl ihre Ideen geeigneter gewesen zu sein scheinen, als die Projekte, die am Ende finanziell unterstützt wurden.

Mitglieder der Klimagruppe „Letzte Generation“ haben am Dienstagmorgen und am Nachmittag erneut Hauptverkehrsstraßen in Leipzig blockiert. © Quelle: Christian Modla

Lesen Sie dazu: Klimaaktivisten versperren den Westplatz – Stimmung ist teils aggressiv

Arbeiten am Wilhelm-Leuschner-Platz starten: Die Arbeiten für den neuen Sitz vom Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig beginnen in Kürze. Zugleich wird ebenfalls auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz eine mobile „Raumerweiterungshalle“ aus DDR-Zeiten eröffnet, die wie eine Ziehharmonika funktioniert und eine Ausstellung zum Freiheits- und Einheitsdenkmal zeigt. Die Arbeiten für den neuen Sitz vom Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig beginnen in Kürze. Zugleich wird ebenfalls auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz eine mobile „Raumerweiterungshalle“ aus DDR-Zeiten eröffnet, die wie eine Ziehharmonika funktioniert und eine Ausstellung zum Freiheits- und Einheitsdenkmal zeigt. Lesen

Landtagswahl im kommenden Jahr: Nichts fürchtet die CDU in Sachsen mehr, als bei der Landtagswahl hinter der AfD zu liegen. Die Parteistrategen suchen einen Weg, das zu verhindern. Drei Leitlinien sollen im Wahlkampf dabei helfen. Nichts fürchtet die CDU in Sachsen mehr, als bei der Landtagswahl hinter der AfD zu liegen. Die Parteistrategen suchen einen Weg, das zu verhindern. Drei Leitlinien sollen im Wahlkampf dabei helfen. Lesen

Ex-Fußballer Garbuschewski vor Gericht: Über Jahre sollen fünf Männer bundesweit Pokerturniere organisiert haben, bei denen gezinkte Karten zum Einsatz kamen. Opfer sind unter anderem bekannte Fußballer. Zu den Angeklagten gehört der beim FC Sachsen Leipzig zum Profi gereifte und bereits vorbestrafte Ronny Garbuschewski. Über Jahre sollen fünf Männer bundesweit Pokerturniere organisiert haben, bei denen gezinkte Karten zum Einsatz kamen. Opfer sind unter anderem bekannte Fußballer. Zu den Angeklagten gehört der beim FC Sachsen Leipzig zum Profi gereifte und bereits vorbestrafte Ronny Garbuschewski. Lesen

Bürgergespräch zum Superblock: Seit Mai ist ein Teil der Hildegardstraße in Leipzig nicht mehr mit dem Auto befahrbar – stattdessen gibt es Bänke, Pflanzen und große bunte Kreise auf der Straße. Dieser „Superblock“ soll nun im Gespräch mit der Stadt bewertet werden. Seit Mai ist ein Teil der Hildegardstraße in Leipzig nicht mehr mit dem Auto befahrbar – stattdessen gibt es Bänke, Pflanzen und große bunte Kreise auf der Straße. Dieser „Superblock“ soll nun im Gespräch mit der Stadt bewertet werden. Lesen

