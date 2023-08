Der Donnerstag: „Die Mücken stechen doch heftiger als früher, oder?“

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Grasmilbe, Kriebelmücke, Zecke, Erdfliege. Ich hatte sie alle schon diesen Sommer. Und ich stelle fest: Die Stiche und/oder Bisse hinterlassen Spuren, die größer, schmerzhafter und nachhaltiger sind. Bei einer Radtour laborierte ich zwei Wochen danach noch an Stichen (oder Bissen), die ich so vorher nie hatte (und ich bin öfter mal draußen). Jetzt will ich sie nicht mit meinen Insektenbekanntschaften dieses Sommers langweilen. Ich langweilte damit allerdings auch schon die Kollegen im Newsroom. Reaktionen? Und ob:

Ich hab‘ viele Wespen auf dem Balkon. Kollege 1

Mich hat noch nicht eine Mücke gestochen. Kollegin 2

Bei uns im Garten hältst du es nicht aus. Kollegin 3

Grasmilbe? Noch nie gehört. Kollegin 4

Deswegen gehe ich selten raus. Kollege 5

Jeder hatte zum Thema irgendwas zu sagen.

Da stand fest - wir sollten das zum Thema machen. Am Ende traf es Kollegen Mathias Wöbking (hatte aus dem gerade zu Ende gegangenen Sommerurlaub keine wesentlichen Insektenauffälligkeiten berichten können), der die Insekten-Elite des Landes befragen sollte: Ist das noch normal so?

So einfach, darauf mit Ja oder Nein zu antworten, machen es sich die Experten ja selten. Also erfuhr der Kollege vieles andere mehr. Über „optimale Brutbedingungen“, neue, in Deutschland festgestellte Mückenarten, „Vektorkompetenzen“ und Übertragungsgefahren von Erregern auf den Menschen. Oder, dass Zecken im Leipziger Auwald (und anderswo) vier bis fünf Jahre alt werden. Nur, ob an meiner Selbsterfahrung etwas dran ist, dass Mücken (oder deren Verwandte) fieser stechen als früher... Nix.

Deshalb frage ich Sie mal: Machen Sie auch Erfahrungen mit veränderter Wirkung von Insektenstichen? Oder bin ich einfach nur empfindlicher geworden? Schreiben Sie uns gern an leserbriefe@lvz.de oder im Feedback zu diesem Newsletter.

Solange zähle ich Mücken. Der Naturschutzbund wird‘s mir danken.

Bild des Tages

Niedergeschlagene Fans nach dem Ausscheiden der deutschen Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Gegen Südkorea holte die Mannschaft nur ein 1:1. Weil Marokko im anderen Gruppenspiel gegen Kolumbien gewann, schieden die Deutschen aus. © Quelle: IMAGO/Beautiful Sports

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Kulturpass in Leipzig gefragt: Junge Menschen bekommen Geld für Kulturangebote: Kinos und Musik zählen bisher zu den Gewinnern der Kulturpass-Idee des Bundes. Doch insgesamt gehen die Erfahrungen bei Beteiligten in Leipzig weit auseinander, Junge Menschen bekommen Geld für Kulturangebote: Kinos und Musik zählen bisher zu den Gewinnern der Kulturpass-Idee des Bundes. Doch insgesamt gehen die Erfahrungen bei Beteiligten in Leipzig weit auseinander, wie Szene-Reporter Christian Neffe erfahren hat . Der hat auch eine klare Meinung zu den Ungereimtheiten des gut gemeinten Angebotes

Rückforderungen von Corona-Hilfen: Im Freistaat werden die Finanzhilfen aktuell überprüft. Doch nicht jede Firma hat ausreichend Geld für die Rückforderung. Der Frust ist groß – auch weil der Bund nachträglich die Bedingungen geändert hat. Im Freistaat werden die Finanzhilfen aktuell überprüft. Doch nicht jede Firma hat ausreichend Geld für die Rückforderung. Der Frust ist groß – auch weil der Bund nachträglich die Bedingungen geändert hat. Lesen

Was ist mit Timo Werner los? Lois Openda, Benjamin Sesko und Yussuf Poulsen überzeugten am Mittwoch in den Lois Openda, Benjamin Sesko und Yussuf Poulsen überzeugten am Mittwoch in den Testspielen von RB Leipzig mit Toren. Timo Werner blieb der einzige Angreifer ohne eigenen Treffer. Haben die anderen aktuell die Nase vorn? Eine Bestandsaufnahme

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Die „Leipziger Marktmusik“ startet am Freitag. Bis zum 13. August gibt es täglich zwei Livekonzerte vorm Alten Rathaus, der Eintritt ist frei. startet am Freitag. Bis zum 13. August gibt es täglich zwei Livekonzerte vorm Alten Rathaus, der Eintritt ist frei. Diese sechs Dinge sollten Besucher wissen.

Insekten zählen leicht gemacht: Vom 4. bis zum 13. August findet der „Insektensommer“ des Naturschutzbundes Nabu statt – und lädt zum Mitmachen ein. Vom 4. bis zum 13. August findet der „Insektensommer“ des Naturschutzbundes Nabu statt – und lädt zum Mitmachen ein. So geht‘s

Ich wünsche Ihnen einen Donnerstagabend mit mehr Schmetterlingen als Mücken,

Ihr Thomas Lieb

Reporterchef

