Der Donnerstag: Diskussion um 49-Euro-Ticket

So soll das neue Naturkundemuseum im Bowlingtreff aussehen. Neben dem umgebauten Oktagon, einer Eingangshalle aus Glas am Ring (rechts) – im Hintergrund der ehemalige Uniriese – werden die bislang flachen Dächer über den unterirdischen Hallen als gläsernes Schaufenster umgestaltet. Sie bieten dann Einblicke in die Ausstellungen. Nach Abschluss der Vorplanungen soll es im März 2023 mit den ersten Arbeiten losgehen.

© Quelle: ARGE W&V Architekten, bbz landschaftsarchitekten, Staupendahl & Partner / Visualisierung: Lindenkreuz Eggert“