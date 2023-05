Der Donnerstag in Leipzig: Stadt bekommt zehn Millionen Euro zusätzliche Flüchtlingshilfe

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

In den Gemeinschaftsunterkünften der Stadt Leipzig leben bereits 1200 Flüchtlinge mehr als noch vor einem Jahr. Die Kapazitäten von rund 4200 Plätzen sind bereits jetzt zu mehr als 90 Prozent ausgelastet. Weil es immer schwieriger wird, die Menschen von dort in Wohnungen unterzubringen, bleiben sie immer länger in den zentralen Wohnheimen. Doch die Zahl der Geflüchteten, die Leipziger aufnehmen muss, steigt weiter. Allein von Oktober vergangenen Jahres bis Ende März dieses Jahres um 211 Personen. Auch in den sächsischen Landkreisen wächst derweil die Befürchtung, die Belastungsgrenze bei der Flüchtlingsaufnahme zu überschreiten.

Zäh waren die Verhandlungen zwischen den Bundesländern und der Bundesregierung beim Flüchtlingsgipfel am Mittwoch. Viele hatten sogar damit gerechnet, dass der Flüchtlingsgipfel im Eklat endet. Am Ende fanden Bund und Länder dann doch einen Kompromiss. Die Bundesregierung hat eine zusätzliche Milliarde Euro in diesem Jahr zugesagt – Sachsen wird davon voraussichtlich knapp 50 Millionen Euro erhalten. Von den zwischen Bund und Ländern ausgehandelten Finanzhilfen für die Kommunen zur Versorgung von Flüchtlingen wird die Stadt Leipzig rund zehn Millionen Euro bekommen.

Doch nicht alle Probleme lassen sich mit Geld lösen. Die grundlegenden Probleme der Kommunen seien damit längst nicht vom Tisch. Darin waren sich die meisten Politiker in Sachsen am Donnerstag einig.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung sagte:

Die Unterbringung von Flüchtlingen ist mehr als ein Bett und etwas zu essen. Burkhard Jung

Henry Graichen, Landrat des Kreises Leipzig, zustimmend:

Wir können nicht alle Herausforderungen, die in der Asylunterbringung und Integration auf uns zukommen, mit Geld lösen. Henry Graichen

Gerade die soziale Infrastruktur wie Kitaplätze, Schulen, Deutschkurse, ärztliche Versorgung und anderes kämen bei den hohen Zahlen an Zuwanderung der letzten beiden Jahre an ihre Grenzen. Und aus der sächsischen Landesregierung hieß es, dass die zusätzliche eine Milliarde Euro der „Belastungssituation vor Ort in keiner Weise gerecht“ werde. Sachsen hätte es gerne gesehen, wenn sich der Bund auf eine Kostenpauschale pro Flüchtling in Höhe von 1000 Euro im Monat eingelassen hätte. Das wurde von der Bundesregierung aber abgeblockt.

In Sachsen wird sich nun damit beschäftigt, wie man die Bewältigung der Aufgaben selbst steuern kann. Dabei sind auch Grenzkontrollen ein Thema.

Klima-Protest in Leipzig: Vor dem Paulinum gab es am Donnerstagmorgen eine Kundgebung von Studierenden. © Quelle: Andre Kempner

Lesen Sie auch: Am Donnerstagmorgen haben sich einige Studierende unterschiedlicher Nachhaltigkeitsinitiativen zum Protest vor dem Paulinum eingefunden. Es soll der Anfang einer Protestwelle sein.

Lebensgefährtin auf Autobahn gelegt: Sechs Jahre ist es her, dass die Lebensgefährtin von Thomas R. bei einem Unfall auf der Autobahn 14 starb. Er ist angeklagt wegen fahrlässiger Tötung - und bereits wegen anderer Verkehrsdelikte verurteilt. Doch immer wieder narrt er die Justiz. Sechs Jahre ist es her, dass die Lebensgefährtin von Thomas R. bei einem Unfall auf der Autobahn 14 starb. Er ist angeklagt wegen fahrlässiger Tötung - und bereits wegen anderer Verkehrsdelikte verurteilt. Doch immer wieder narrt er die Justiz. Lesen

Muldentalkliniken gerettet? Es ist der erwartete Befreiungsschlag an der Spitze der Muldentalkliniken: Es ist der erwartete Befreiungsschlag an der Spitze der Muldentalkliniken: Julia Alexandra Schütte wird neue Geschäftsführerin und damit Nachfolgerin von Mike Schuffenhauer. Bei ihrer Antrittsrede versprach Schütte die Einbeziehung der Mitarbeiter und einen anderen Umgangston

Volunteer bei der Fußball-EM 2024 in Leipzig werden: Fußballfans aus ganz Europa werden 2024 zur Europameisterschaft nach Deutschland reisen. Damit alles reibungslos abläuft, werden auch in Leipzig zahlreiche freiwillige Helfer benötigt. Die LVZ beantwortet die wichtigsten Fragen für Volunteers und Fans. Fußballfans aus ganz Europa werden 2024 zur Europameisterschaft nach Deutschland reisen. Damit alles reibungslos abläuft, werden auch in Leipzig zahlreiche freiwillige Helfer benötigt. Die LVZ beantwortet die wichtigsten Fragen für Volunteers und Fans. Lesen

Tag 3 des Fahrradfestes: Auf dem Augustusplatz dreht sich auch am Freitag Auf dem Augustusplatz dreht sich auch am Freitag alles um die Themen Radfahren , E-Mobilität und Verkehrswende. Dazu gibt es zahlreiche Mitmach- und Aktionsflächen, Gastronomieangebote, DJs, Konzerte und Bühnenprogramm - am 12. Mai mit Singer/Songwriter Philipp Dittberner (“Wolke 4″). Der Eintritt ist Tagen frei.

Tag 2 der Mahler-Festspiele: Seit Donnerstag stehen beim zweiten Seit Donnerstag stehen beim zweiten Leipziger Mahler-Festival 2023 alle sinfonischen Hauptwerke aus der Feder des Dirigenten Gustav Mahler auf dem Programm. Freitagabend im Gewandhaus (20 Uhr) - „Die drei Pintos“.

