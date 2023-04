Ostern zählt zu den wichtigsten Festen im Christentum und wird in vielen christlich geprägten Kulturkreisen als traditionelles Familienfest gefeiert. Von Karfreitag bis Ostermontag erinnern die Menschen zu Ostern an die Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Für andere sind es die Feiertage, an denen man vielleicht den Frühling zum ersten Mal im Jahr richtig genießen kann.

Der Donnerstag in Leipzig: Was feiern wir eigentlich zu Ostern?

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Es reihen sich viele Fragen ums Osterfest. Wie kam der Hase zu dieser Fest-Hauptrolle? Was hat es mit den Eiern auf sich? Oder die regionale Streitfrage: „zu“ oder „an“ Ostern? (Lassen wir das...). Keine Sorge, hier folgt jetzt keine Religionsstunde - aber ein paar Fakten über das Fest dürfen es schon mal sein.

Die religiösen Ursprünge des Osterfestes sind vielen heute nicht mehr selbstverständlich präsent. Die Gesellschaft ist in Glaubensfragen vielfältiger geworden. Und doch sind die christlichen Traditionen tief in unsere Kultur geschrieben. Ein paar Erklärungen zum höchsten Fest der Christenheit.

Was feiern Christen am Gründonnerstag?

Das Wort Gründonnerstag leitet sich möglicherweise von „greinen“ ab, denn man erinnert sich an die Verhaftung von Jesus. Dieser feierte mit seinen Jüngern an jenem Tag den sogenannten Sederabend des jüdischen Pessachfestes – sein letztes Abendmahl.

Was genau geschah am Karfreitag?

Der Karfreitag ist der Tag, an dem Christen der Kreuzigung von Jesus gedenken. Seine Gegner hatten ihm Aufruhr gegen Rom zur Last gelegt, der römische Statthalter Pontius Pilatus verurteilte ihn darauf zum Tode. Den Karfreitag begehen sie traditionell als strengen Fasten- und Besinnungstag. In Deutschland gilt er auch gesetzlich als stiller Tag, an dem beispielsweise ein Tanzverbot gilt.

Was wird am Ostersonntag gefeiert?

Der Ostersonntag ist der Tag der Auferstehung, der höchste christliche Feiertag. Die Bibel berichtet, dass Jesus in einem Felsengrab bestattet wurde – und am dritten Tag von den Toten wieder auferstand.

Was hat der Hase damit zu tun?

Das ist nicht ganz geklärt, es gibt verschiedene Deutungen. Eine besagt, dass der Hase als Attributstier der antiken Liebesgöttin Aphrodite gut zu dem Fest passt, das den Sieg des Lebens feiert. Eine andere baut darauf auf, dass Hasen keine Augenlider haben – sie scheinen also nie zu schlafen, so wie Jesus nicht entschlafen ist. Vielleicht sind Hasen aber auch deshalb Ostersymbole, weil sie sich fleißig vermehren – und so eine Fruchtbarkeit verkörpern, die dem Tod entgegensteht.

Woher kommt die Herleitung mit den Eiern?

Es gibt viele Erklärungen dazu, warum Eier Ostern so wichtig sind – darunter auch theologische: Eier gelten demnach als Symbole des Lebens und der Auferstehung. Sie sind äußerlich hart und tot, erinnern an das Felsengrab von Jesus – doch aus ihnen heraus bricht sich neues Leben Bahn.

Wenn Sie mehr wissen wollen, empfehle ich Ihnen einen Blick auf den Oster-Blog der LVZ. Ab heute Abend berichten meine Kollegen Mark Daniel und Jens Rometsch, was sich von Gründonnerstag bis Ostermontag da so abspielt in und neben den Kirchen. Die beiden begleiten Pfarrer, die auch Einblicke abseits der Altarräume und Kirchenschiffe gewähren. Was machen die Christen da mitten in der Nacht in Kirchen? Warum waschen Pfarrer anderen am Gründonnerstag die Füße? Und was passiert auf dem Kreuzweg? Lesen Sie doch mal rein, ab heute Abend 21 Uhr auf LVZ.de

Bild des Tages

Die aktuelle Monopoly-Leipzig-Version (hier im Bild) soll eine Neuauflage erhalten. © Quelle: Andre Kempner

Lesen Sie dazu: Monopoly „Leipzig“ wird neu aufgelegt: So können Sie über Straßen und Sehenswürdigkeiten entscheiden

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Weniger Autospuren am Leipziger Hauptbahnhof: Bereits am Dienstag nach Ostern sollen auf dem City-Ring vor dem Leipziger Hauptbahnhof Markierungsarbeiten beginnen. Das teilte die Stadtverwaltung soeben mit. Ziel der Maßnahme sei, die Zahl der Autospuren in Ost-West-Richtung von bislang vier auf zwei zu verringern. Lesen

Sachsen reisen in den Osterferien: Sachsen ist eines der letzten Bundesländer, das in die Osterferien startet. Von den Flughäfen in Leipzig/Halle und Dresden heben ab Karfreitag viele Maschinen Richtung Süden ab. Auf den Autobahnen kann es eng werden. Die Bahn bietet mehr Rad-Stellplätze in ihren Zügen an. Lesen

Winkt das Pokal-Finale reloaded? „Das sind die Spiele, von denen du als kleiner Junge träumst": Wie die Roten Bullen das Viertelfinale gegen Borussia Dortmund gewinnen. RB fährt nach dem 2:0-Sieg schon am Samstag ins Berliner Olympiastadion – die Analyse.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Es ist Karfreitag und die Geschäfte haben geschlossen. Hier lesen Sie eine Übersicht, welche Bäcker in Leipzig an den Feiertagen geöffnet haben.

In der Leipziger Innenstadt hat der traditionelle Ostermarkt geöffnet. Bis zum 10. April bieten dort täglich von 10 bis 20 Uhr insgesamt 80 Händler allerlei Gelegenheit, sich zum anstehenden Osterfest noch mit Geschenken und passenden Süßigkeiten zu versorgen. Hier lesen Sie, was Sie dort erwartet.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, einen guten Start ins lange Osterwochenende und jede Menge Frühling,

Ihr Thomas Lieb

Reporterchef

