Der Donnerstag in Leipzig: Zweiter Leichenfund in drei Tagen

bereits am Dienstagabend wurde in Leipzig eine Leiche im Wasser des Karl-Heine-Kanals entdeckt. Passanten wiesen die Polizei auf den leblosen Körper im Kanal hin. Inzwischen ist die Identität des Todesopfers geklärt. Die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion des Leichnams angeordnet, um Rückschlüsse auf die Todesursache ziehen zu können.

Am Donnerstag wurde dann ein weiterer Leichenfund bekannt. Nahe der alten Speichergebäude an der Plautstraße (im Stadtteil Neulindenau) ist der leblose Körper entdeckt worden. Spezialisten der Kriminaltechnik bei der Polizei sicherten Spuren an mehreren Stellen in dem unbewohnten Gelände. Weitere Details zu ihren Ermittlungen gaben die ermittelnden Behörden am Donnerstag nicht bekannt.

Die Leiche wurde laut Polizei in der Nähe dieser Speichergebäude am Lindenauer Hafen gefunden. © Quelle: Uwe Pullwitt

Unsere Reporter waren in der Nähe des Fundortes der Leiche. Auf dem verlassenen Gebäude sammelten die Kriminalpolizisten nach Hinweisen. Die nächsten bewohnten Häuser stehen weit entfernt. Nur ein paar provisorische Unterstände, die möglicherweise Menschen ohne Wohnung als Obdach dienten, wurden von der Polizei untersucht. Es ist bekannt, dass die alten Speicher obdachlosen Menschen als Unterschlupf dienen.

Zur Identität des Opfers und der Todesursache gibt es noch keine Hinweise. Wir aktualisieren die Entwicklungen in unserer Berichterstattung fortwährend.

Bild des Tages

Das ehemalige Reichsbahnausbesserungswerk in Engelsdorf wird ab August Schauplatz des Urban-Art-Festivals ibug. Martin Langhof – hier im ehemaligen Kesselhaus – gehört zum Organisationsteam. © Quelle: André Kempner

Lesen Sie dazu: Das internationale Urban-Art-Festival ibug findet erstmals in Leipzig statt. Ab Samstag verwandeln 70 Künstler und Crews das ehemalige Reichsbahnausbesserungswerk in Engelsdorf in ein Gesamtkunstwerk. Eine Vorausschau

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Für 52 Tage war er Sachsens Kultusminister: 33 Jahre war Frank Haubitz Schulleiter in Dresden-Klotzsche, keine acht Wochen sächsischer Kultusminister. Jetzt hat der Pädagoge den Kampf gegen den Krebs verloren. Ein Nachruf

Stadt mietet Hotel für Geflüchtete: Die bisherigen Gemeinschaftsunterkünfte sind belegt – um der angespannten Situation bei der Unterbringung von Geflüchteten zu begegnen, mietet die Stadt Leipzig das H+Hotel am Gutenbergplatz an. Zuletzt hatte der Freistaat Sachsen das Haus bis Ende Juni als Erstaufnahmeeinrichtung für Schutzsuchende aus der Ukraine genutzt. Zum Bericht

Rose meidet klare Kampfansage: RB Leipzigs Trainer Marco Rose ist von seinem neuen Kader überzeugt und will in der kommenden Saison so viele Spiele gewinnen, wie möglich. Eine klare Kampfansage um die Meisterschaft gibt er aber nicht ab. Das Interview

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Austrainiert: Leipzigs Fußball-Bundesligist RB kehrt aus dem Trainingslager in Tirol zurück an die Pleiße. Während sich RBL im Trainingslager in Bruneck auf die kommende Saison vorbereitete, sprach das 20-jährige Offensivtalent zu den versammelten Medien

Runder Geburtstag: Das KillyWilly - einer der bekanntesten Irish Pubs in Leipzig wird 30 Jahre alt. Ab 18 Uhr gibt es eine Party mit Livemusik und Barbecue, wie der Betreiber mitteilte.

