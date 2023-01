Der Donnerstag: Leipzigs Schwimmhallen - nix für Warmduscher

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

die guten Vorsätze fürs neue Jahr treiben auch manche Leipzigerinnen und Leipziger in die Schwimmhallen. Mehr Bewegung und so... - da ist das Schwimmbad angesichts des Schmuddelwetters draußen eine gute Alternative. Soweit die Theorie. Wen das graunasse Wetter abschreckt, der könnte in diesen Zeiten beim Schwimmen eine kalte Dusche bekommen - je nachdem wie temperaturempfindlich man ist. Wegen der Energiesparmaßnahmen, die auch die Stadt Leipzig umsetzt, wurde die Wassertemperatur in sämtlichen Bädern gesenkt.

In den städtischen Hallenbädern beispielsweise von ursprünglich 28 Grad auf 26 Grad, die Flachwasser- und Kinderplanschbecken werden noch mit 28 bis 29 Grad betrieben.

Einigen ist es zu kalt. Anderen ist es egal. Und es gibt auch einige, denen 28 Grad im Schwimmbecken zu viel gewesen sind und die sich nun bei 26 Grad wohlfühlen. Frank Viereckl, Sportbäder Leipzig GmbH

So ist das eben mit der Wohlfühltemperatur. Wo die einen frieren, schwitzen andere. Das werden sich auch die Neujahrsbader vom Cospudener See sagen, die sich zum Start ins neue Jahr in das 6 Grad Celsius kalte Wasser wagten.

Die Temperatursenkungen in den Bädern hat (neben anderen Faktoren) jedenfalls dafür gesorgt, dass die Betreiber einen Rückgang bei den Besucherzahlen feststellen. Reporterin Kerstin Decker (sie schwimmt selbst - auch in kälterem Wasser) hat sich alle Bäder in Leipzig angeschaut und die Bedingungen erfragt. Heißer Tipp: Die Kollegin hat auch erfahren, in welchen Leipziger Schwimmhallen noch in 30 Grad Celsius warmem Wasser geschwommen werden kann. Hier erfahren Sie, wo das ist.

Im Garten von Hobbygärtner Harald Alex im nordsächsischen Döbrichau blühen trotz Regen und grauem Wetter bereits Schneeglöckchen der englischen Sorte "Dryskipen". © Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa

Ein Gartenbauer in Nordsachsen hat eine großen Leidenschaft für Schneeglöckchen entwickelt. Hier blühen bereits hunderte dieser Zarten Blumen. Sein Garten steht allen offen, die jetzt schon einen Blick auf die Frühblüher werfen wollen.

Ich habe keinen Termin, keine Überlegungen, keine Absicht, die Waffen irgendjemandem zu geben. Jörg Kubiessa, Landespolizeipräsident Sachsen

Lesen Sie dazu: Sachsens Innenministerium weigert sich Sturmgewehre zurückzugeben

Beginn einer Aktion der Nikolaikirche Leipzig unter dem Motto „Treten Sie ein!“ - Hintergrund sind die aktuellen Probleme der Kirche: Menschen treten aus, Gemeinden werden kleiner, Strukturreformen erschweren die Arbeit. Die Nikolaigemeinde will daher aufrufen, eine neue Perspektive einzunehmen.

Wie der Zoo Leipzig das abgelaufene Jahr gemeistert hat, darüber berichtet Zoodirektor Prof. Jörg Junhold in der Tropenerlebniswelt Gondwanaland . Und der Zoodirektor blickt auf das neue Jahr, in dem der Zoo 145 Jahre alt wird.

