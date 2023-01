Der erste Tag ohne Maske - das war der Montag in Leipzig

Seit Mitternacht gehört die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen der Vergangenheit an. RB Leipzig freut sich auf die Bayern. Und noch eine andere Dose sorgt für Schlagzeilen. Das „Leipzig Update“ am Montag, dem 16. Januar 2023.

nein, ein Traum aus 1001 Nacht war es nicht, was sich am heutigen Montag in Leipzigs Bussen und Bahnen abspielte. Doch nach 1001 Tagen wurde Wirklichkeit, was sich mancher schon lange wünschte und einige ohnehin (illegalerweise) bereits praktizierten. Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ist Geschichte. Um Mitternacht lief die Vorschrift offiziell aus und wurde in eine „Empfehlung“ umgewandelt. Doch in den Fahrzeugen der LVB änderte sich am gewohnten Bild heute zunächst wenig, wie mein Kollege Josa Mania-Schlegel auf seinem Rundgang durch die Stadt notierte.

Von 68 Passagieren trugen 41 eine Maske, ergab eine Stichprobe im morgendlichen Berufsverkehr in der Straßenbahnlinie 11. Immerhin mehr als die Hälfte. „Ich trage sie aus Gewohnheit weiter“, sagte zum Beispiel Udo Bachmann, 65. Aber auch diese Beispiele gibt es: „Ich trage schon länger keine mehr“, berichtete eine junge Frau. Ärger habe sie deshalb nie bekommen – auch nicht von Kontrolleuren.

Seit heute wieder legal: Ohne Maske steigt Rosemarie, 74, in eine LVB-Bahn ein. „Nun ist die Maske nicht mehr nötig, also trage ich keine.“ © Quelle: Stella Weiß

Maskenpflicht-Hinweise kleben derzeit noch an fast allen Straßenbahnen und Bussen. Und auch auf den Monitoren des Fahrgast-Fernsehens laufen die Spots weiter: „So tragen Sie Ihre Maske richtig ...“ Erst wenn eine Bahn einmal zur Grundreinigung ins Depot komme, sei genügend Zeit, die Sticker abzulösen, erklärte ein LVB-Sprecher auf Anfrage. Die Spots sollen in den nächsten Tagen aus dem Programm verschwinden.

Sachsen war im April 2020 das erste Bundesland, das nach Ausbruch der Corona-Pandemie eine Maskenpflicht im Nahverkehr einführte. An deren Ende zeigt sich: Der schützende Stoff ist kein ideologisch aufgeladenes Symbol mehr. Nichts, was eine politische Gesinnung zum Ausdruck bringen soll, wie es zu Hochzeiten der Pandemie war. Heute sind die Gründe, warum jemand die Maske trägt (oder nicht) viel diverser, wie Sie hier nachlesen können.

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

Wenn man Schnee genießen will, sollte man es an diesem Wochenende tun. Cathleen Hickmann Meteorologin vom DWD in Leipzig

In den nächsten Tagen kommt der Winter zurück nach Leipzig und er könnte sogar etwas Schnee in die Messestadt bringen. In jedem Fall soll sich im Bergland eine Schneedecke bilden, die auch zum Rodeln und Skifahren taugen könnte. Hier lesen Sie die detaillierte Wetter-Prognose für die nächsten Tage.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Pläne fürs Stadtgeschichtliche Museum: In einer Pressekonferenz informiert die Museumsleitung über die Vorhaben für dieses Jahr. Unter anderem steht die Wiedereröffnung des In einer Pressekonferenz informiert die Museumsleitung über die Vorhaben für dieses Jahr. Unter anderem steht die Wiedereröffnung des Schillerhauses in der Menckestraße an, wo Schiller den Sommer 1785 verbrachte und die Ode „An die Freude“ schuf. Es wurde seit September saniert.

Sächsisches Gleichstellungsgesetz: Seit Jahren wird in Sachsen über ein Seit Jahren wird in Sachsen über ein Gleichstellungsgesetz für den öffentlichen Dienst diskutiert. Nun soll es kommen und dafür sorgen, dass sich der Frauenanteil in Führungspositionen erhöht. Über die Details informiert am Mittag Justiz- und Gleichstellungsministerin Katja Meier (Grüne) in der Kabinettspressekonferenz.

