﻿„Alle schweigen, einer redet“: Hier die finalen Folgen des Lina-E.-Podcasts hören

Umfangreiche Warnstreiks in und um Leipzig angekündigt - Das war der Mittwoch

Für Leipzig und die Region sind für Freitag umfangreiche Warnstreiks angekündigt worden, die viele Bereiche des öffentlichen Lebens einschränken sollen. Was auf die Leipziger zukommt, und was sonst noch wichtig war am Mittwoch, lesen Sie hier: