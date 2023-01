Eine linksradikale Bande aus Leipzig soll brutal Jagd auf Rechtsextreme gemacht haben. Seit mehr als einem Jahr läuft der Prozess gegen sie. Er gibt Einblicke in eine verschlossene Szene – und in eine Welt, in der Gewalt als politisches Mittel gilt.

Dresden/Leipzig. An einem Dezemberabend 2019 löst auf einer Autobahn in Thüringen ein Blitzer aus. Er steht in einem Tunnel, höchstens 80 Stundenkilometer schnell dürfen Autos dort sein. Es blitzt oft an dieser Stelle, 128.000 Mal im Jahr 2019. Aber so wichtig wie dieses eine Foto aus dem Dezember sind die Bilder für die Polizei selten. Denn in dem Auto sitzen, so ermitteln es die Beamten später, zwei Männer mit einem Plan. Sie sind unterwegs nach Eisenach, um einen deutschlandweit bekannten Neonazi anzugreifen – um ihn möglichst schwer zu verletzen.