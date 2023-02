Der Fall Pham: Sachsens Asylpolitik in der Kritik - wieder einmal

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

mehr als 35 Jahre ist Deutschland sein Zuhause, ist Sachsen die Heimat geworden für Pham Phi Son. Nun soll der gebürtige Vietnamese abgeschoben werden - die sogenannte sächsische Härtefallkommission hat ihre Entscheidung getroffen. Seit Monaten bewegt der Fall nicht nur Menschen in Sachsen, sondern auch in ganz Deutschland - und nun ist erneut eine Debatte über Sachsens Asylpraxis entbrannt. „Wie kann man nur so gnadenlos sein?“, sagt beispielsweise Frank Richter, der als parteiloser Abgeordneter für die SPD im Landtag sitzt. „Wie kann man Menschen, (...) die als Vertragsarbeiter in der DDR ihren Schweiß für das Wohlergehen der Bevölkerung gelassen haben, abschieben?“, fragte die Grünen-Abgeordnete Petra Cagalj Sejdi in einem Tweet.

Doch von vorne einmal kurz zusammengefasst von meiner Reporter-Kollegin Denise Peikert:

Kurzer Rückblick: Pham Phi Son arbeitete seit 1987 in verschiedenen Jobs in Chemnitz und der Umgebung. Er war Mechaniker, Koch und Kassierer. 1998 bekommt er seine erste Aufenthaltserlaubnis, 2005 wird sie entfristet. Im Dezember 2015 fliegt Pham nach Hanoi, heiratet dort. Danach lässt er sich ins Krankenhaus einweisen. Grund sei, so sagt er es, eine Kriegsverletzung. Sie habe einen Rückflug unmöglich gemacht. Pham bleibt länger als sechs Monate in Vietnam – länger, als er darf. Über die Schwere von Phams Krankheit gibt es unterschiedliche Ansichten.

Im Juni 2016 liquidiert die Chemnitzer Ausländerbehörde Phams Aufenthaltserlaubnis. Im Oktober reist er gemeinsam mit seiner Frau wieder ein. Sie leben nun illegal in Deutschland. Als das nach der Geburt von Tochter Emilia auffällt, klagt die Familie gegen ihre Ausweisung. 2017 lehnt das Oberverwaltungsgericht Bautzen diese Klage ab, 2019 entscheidet die Härtefallkommission schon einmal gegen Pham. Die Familie taucht bis 2022 im Westen Deutschlands unter. Unter anderem dieses Verhalten soll nun ausschlaggebend gewesen sein für das abermals negative Votum der Härtefallkommission.

Die Härtefallkommission hat zum Fall Pham aus Datenschutzgründen keine Details genannt, welche Gründe genau ausschlaggebend waren für den negativen Bescheid. Die Beratung soll allerdings sehr hitzig geführt worden sein, wie in Dresden verbreitet wurde, schreibt unser LVZ-Chefkorrespondent Kai Kollenberg. Die Härtefallkommission besteht aus neun Mitgliedern, zu denen Vertreter der Kirchen, aber auch der Ministerien gehören.

Sie hatten eigentlich gedacht, nun alle Anforderungen zu erfüllen. Herr Pham hat doch alles gemacht. Pfarrer Stefan Taeubner, der die Familie Pham seit Jahren begleitet.

Pham Phi Son mit seiner Frau Nguyen Thi Guynh Hoa und Tochter Emilia in ihrem Wohnzimmer. Das Foto entstand im Sommer 2022. © Quelle: Jonas Dengler/LVZ

Möglicherweise könnte es noch eine letzte Chance für die Familie aus Chemnitz geben: Über das sogenannte Chancen-Aufenthaltsrecht, was einer 18-monatigen Aufenthaltserlaubnis auf Probe entspricht.

Die LVZ hat über den Fall Pham immer wieder umfangreich berichtet, alle Texte im Überblick:

Bild des Tages

„Pappelsterben“ am Kulkwitzer See: Der Staatsbetrieb Sachsenforst hat am Kulkwitzer See im Markranstädter Pappelwald Baufällungen durchgeführt. Die Lebenszeit der Pappeln neige sich dem Ende entgegen – für die Zukunft des Waldstücks gibt es indes Pläne. © Quelle: Andre Kempner

Hier lesen Sie den Text zum „Pappelsterben“ am „Kulki“.

Zitat des Tages

Rote Rosen sind abartig teuer geworden ... sagt Karsten Hallebach vom Floristikgeschäft „Saltoflorale“ in Leipzig vor dem morgigen Valentinstag.

Wo kann man heute und morgen nach 18 Uhr noch Blumen kaufen? Bei LVZ.de finden Sie eine Übersicht.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Kommt das ostdeutsche Zukunftszentrum nach Leipzig? Fünf Städte haben sich um das Zukunftszentrum beworben. Am Dienstag entscheidet sich, wer den Zuschlag für die 200-Millionen-Investition erhält. Fünf Städte haben sich um das Zukunftszentrum beworben. Am Dienstag entscheidet sich, wer den Zuschlag für die 200-Millionen-Investition erhält. Leipzig und Plauen sind gemeinsam im Rennen.

Premiere in der Oper - das Musical „West Side Story“: Musiktheater zum dritten, wieder ein Musical, nicht irgendeines, sondern sozusagen der „Don Giovanni“ der Gattung, das Musical aller Musicals: Leonard Bernsteins „West Side Story“. BB Promotion hat gerade eine Neu-Inszenierung auf Tour geschickt. Ende des Jahres war Premiere in München, nun gastiert die Produktion, die optisch sensibel modernisiert die originalen Choreographien von Jerome Robbins im ästhetischen Zentrum belässt. Die jungen Darstellerinnen und Darsteller des internationalen Ensembles sind durch die Bank phantastisch – Musiktheater zum dritten, wieder ein Musical, nicht irgendeines, sondern sozusagen der „Don Giovanni“ der Gattung, das Musical aller Musicals: Leonard Bernsteins „West Side Story“. BB Promotion hat gerade eine Neu-Inszenierung auf Tour geschickt. Ende des Jahres war Premiere in München, nun gastiert die Produktion, die optisch sensibel modernisiert die originalen Choreographien von Jerome Robbins im ästhetischen Zentrum belässt. Die jungen Darstellerinnen und Darsteller des internationalen Ensembles sind durch die Bank phantastisch – wer keine der sechs Vorstellungen in der Oper Leipzig sieht, dem oder der ist nicht zu helfen, das sagt LVZ-Kulturchef Peter Korfmacher.

