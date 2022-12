Der Freitag: Ein Blick zurück auf 2022 in Leipzig und Sachsen

Zum Ende eines Jahres wird für gewöhnlich zurückgeschaut. Auf das was war, auf das was uns in Erinnerung geblieben ist. Eine Rückschau auf einige Ereignisse in Leipzig und Sachsen, die von größerer oder kleinerer Bedeutung waren, uns aber in jedem Fall beschäftigt haben.

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

geht‘s Ihnen auch so? An den letzten Tagen des Jahres schaut man nochmal zurück. Und zieht seine persönliche Bilanz. War es ein gutes oder ein schlechtes Jahr? Wir sind dabei natürlich beeindruckt von den Ereignissen, Entwicklungen und Geschehnissen, die uns umgeben und begleitet haben. Das Jahr 2022 war ein weiteres im Krisenmodus und der Ukraine-Krieg und seine direkten Auswirkungen auch auf unser Alltagsleben wird bei der ein oder anderen persönlichen Bilanz nicht auszusparen sein. Am Ende ist es aber weniger von den großen weltumspannenden Themen abhängig, die das persönliche Jahresfazit gut oder schlecht werden lassen. Am Ende kommt es immer auf die innere Zufriedenheit an.

Auch im Redaktionsteam der LVZ haben wir zurückgeschaut auf dieses aufwühlende Jahr. Aber es war nicht alles Krise. Es war auch ein Jahr der Veränderungen, die zwar bei den Themen Klimawandel und Verkehrswende nur ein Anfang sein können, aber der scheint zumindest gemacht. Ein paar Leseempfehlungen:

Zahlreiche weitere Beiträge, die einen Blick zurück - aber auch den ein oder anderen nach vorn geben - finden Sie heute und morgen auf LVZ.de

Bild des Tages

Ab dem 1. Januar 2023 ist Moritz Preuss für den SC DHfK Leipzig in Aktion. © Quelle: Andreas Gora/dpa/Archivbild

Offiziell: Preuss löst Vertrag in Magdeburg auf und wechselt zum SC DHfK Leipzig.

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

Elf Folgen „Elefant, Tiger & Co.“ waren 2003 geplant. Das war ein schönes Angebot, dachte ich damals - elf Sendungen und dann ist es vorbei. Christian Steyer, die Stimme von "Elefant, Tiger & Co.", mittlerweile ist die 1000. Folge erschienen.

Schauen und hören Sie dazu: „Elefant, Tiger & Co“-Stimme Christian Steyer im Video-Interview

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Silvester in Leipzig: Was wäre Silvester ohne Party, Tanzen und Feuerwerk? Wo geht am 31. Dezember in Leipzig die Post ab? Was wäre Silvester ohne Party, Tanzen und Feuerwerk? Wo geht am 31. Dezember in Leipzig die Post ab? Hier ein Überblick zu Partys, für die es noch Restkarten gibt. Achtung: Wer in der Silvesternacht mit dem Auto oder dem ÖPNV in den Leipziger Süden möchte, muss sich auf Verkehrseinschränkungen gefasst machen.

Ich wünsche Ihnen, dass Ihre persönliche Jahresbilanz positiv ausfällt,

Ihr Thomas Lieb

(Reporterchef)

Jetzt noch beim LVZ Quiz mitmachen!

22 Fragen zu 22

Wie viel Hektar Wald brannten in Sachsen? Und für welches Foto bekam RB Leipzig ordentlich Ärger? Im großen LVZ-Jahresquiz stellen wir 22 Fragen, die sich auf Beiträge beziehen, die in diesem Jahr die Menschen in Stadt und Region bewegt oder beschäftigt haben.

Das Quiz bezieht sich nicht nur auf die politischen Umwälzungen, die Sie in den großen, weltumspannenden Jahresrückblicken wiederfinden werden. Eher wollen wir wissen, ob Sie sich darüber hinaus an die unscheinbaren Randnotizen erinnern. Bis zum 8. Januar haben Sie noch Zeit, das Quiz auf LVZ.de zu lösen und mit etwas Glück eines der begehrten LVZ-Heimatpakete zu gewinnen.