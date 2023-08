Der Freitag in Leipzig: Wir essen zeitig - Pilze

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Qual der Wahl am Wochenende: Das Wetter wird wieder sommerlich und es soll auch nicht regnen... Also - mit dem Sup auf den See? Oder mit dem Korb in den Wald? Dass es in diesem Sommer jetzt schon reichlich Pilze gibt, ist jedenfalls kein Geheimtipp mehr. Der Mix aus warmen Tagen und reichlich Regen bereitete den Pilzen den Waldboden. In diesem Jahr gibt es also schon etwas zeitiger Pilze.

Dann kommt es zu 20 bis 30 Anrufen täglich. Chris Hennig, Leipziger Pilzberater

Die Anrufe, von denen Hennig spricht, sind Anrufe, auf die man gut und gern verzichten kann. Der Pilzberater bekommt sie, wenn Sammler den Champignon mal wieder mit dem giftigen Karbol-Egerling verwechselt haben. Der wächst massenhaft auf den Wiesen und macht Magen- und Darmbeschwerden, wenn man ihn isst. Die Anrufer bei Hennig haben oft genug schon Bauchschmerzen und sein Tipp, wie man den giftigen Doppelgänger entlarven kann, hilft denen nur fürs nächste Mal.

Damit Ihnen das nicht passiert - hier ein paar Tipps zum Pilzesammeln:

In Leipzig und Umgebung gibt es Gebiete, in denen die Pilzesammler ihre Lieblingsstellen längst kennen. Für alle Pilz-Anfänger haben wir eine Übersicht hier zusammengestellt.

Bild des Tages

Die Löwenjungtiere im Zoo Leipzig sind jetzt sechs Wochen alt. Sie zeigen bereits großes Interesse an den Fleischportionen ihrer Mutter Kigali. © Quelle: Zoo Leipzig

Lesen Sie dazu: Im Leipziger Zoo wird damit gerechnet, dass die vier Löwen-Jungtiere ihrer Mutter Kigali bald auf die Außenanlage folgen.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Ich wünsche Ihnen einen tollen Freitagabend und ein entspanntes bis ereignisreiches Wochenende,

Ihr Thomas Lieb

Reporterchef

Abonnieren Sie auch

Direktabnahme

Die LVZ geht mit RB Leipzig in die neue Bundesliga-Spielzeit. Antje Henselin-Rudolph erklärt, was sich ändert.

LVZ