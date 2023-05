Der Freitag in Leipzig: Wird im alten Stadtbad bald wieder geschwommen?

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

In Dresden hat man gerade die Möglichkeiten für Oben-ohne-Baden für alle geschaffen. Oben-Ohne-Baden ist dort ab sofort auch für Frauen kein Problem. „Der Aufenthalt in den Nassbereichen ist nur in angemessener Badebekleidung gestattet“, teilten die Dresdner Bäder am Freitag mit. Dabei müsse die Badekleidung lediglich die primären Geschlechtsmerkmale vollständig bedecken. Es bleibe den Badegästen jedoch überlassen, ob sie ihre Brust verdecken wollen, oder nicht - egal ob Frau oder Mann. Damit folgt Dresden dem Berliner Vorbild.

Ob das auch für Leipziger Schwimmbäder gelten kann, ist offen. Ob oben ohne oder nicht - geschwommen werden könnte in Leipzig künftig auch wieder in Leipzigs altem Stadtbad. Entschieden ist zwar noch nichts. Aber am Freitag sickerte zumindest durch, dass sich die Stadt mit zwei Vorschlägen zu Nutzungsvarianten befassen, die jeweils vorsehen, dass wieder Wasser in die Becken gelassen werden soll.

Die Variante „Große Badlösung“ betrachtet die Reaktivierung beider Schwimmhallen des Stadtbadkomplexes für den Badebetrieb. Die „Kleine Badlösung“ sieht lediglich die Nutzung der ehemaligen Damenschwimmhalle für Bade- und Therapiezwecke vor. Stadtverwaltung Leipzig

Jahrelang hatte die Stadt vergeblich nach einem Investor für das imposante Bauwerk in der Georg-Schumann-Straße gesucht. Jetzt soll die Wiederbelebung des Stadtbades offenbar selbst in die Hand genommen werden. Vorausgesetzt der Stadtrat stimmt der „großen“ oder „kleinen Badlösung“ zu. Ein paar Jahre dürfte es also noch dauern. Mein Kollege Björn Meine hat heute dazu recherchiert. Hier lesen Sie, was er zur Zukunft des Leipziger Stadtbades herausgefunden hat.

Silvana Wagner und ihr Lebensgefährte Matthias Böhme (r.) vor einem Trabant 500 - ein Oldtimer mit einer fast unglaublichen Geschichte, den der Kfz-Mechaniker Steffen Pohle schick und fahrtüchtig gemacht hat. © Quelle: Jens Paul Taubert

Lesen Sie dazu: Die unglaubliche Geschichte eines Trabant 500 aus Elstertrebnitz

König Charles III. wird am Sonnabend in London offiziell gekrönt. Als Prinz Charles besuchte der britische Thronfolger fast genau vor vier Jahren Leipzig. Tausende Menschen jubelten ihm und seiner Gattin Camilla zu – Erinnerungen an den Tag, als Leipzig in royalem Glanz schwelgte.

Mit dem Leipziger Mietspiegel sollen überzogene Mieterhöhungen verhindert werden. Das im Juni neu zu beschließende Rahmenpapier weist erstmals offiziell auch mehrere Villenviertel aus.

Nach dem Brand an „Lenes Tauscho" im Lene-Voigt-Park in Leipzig ist das Areal jetzt wieder besenrein sauber. Wie es mit dem in der Kritik stehenden Projekt weitergeht, steht noch nicht fest. Den geplanten neuen Tauschschrank im Bürgerbahnhof Plagwitz hat die Stadt gestoppt.

Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren lauen Frühlingsabend und einen tollen Start ins Wochenende,

Ihr Thomas Lieb

Reporterchef

