Der Freitag: Kann sich Leipzig den Ausbau des Stadthafens noch leisten?

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

es ist ein Leipziger Prestigeprojekt: Der Stadthafen soll zum künftigen Herzstück des touristischen Gewässerverbundes werden. Dafür wird das Hafenbecken erneuert und die Uferbebauung neu strukturiert. Diese Grafik lässt erahnen, dass auf dem Gelände hinter der Käthe-Kollwitz-Straße neben dem Schreberbad künftig nichts mehr ist wie vorher.

So soll der Leipziger Stadthafen unweit vom Schreberbad einmal aussehen. © Quelle: Stadt Leipzig/Amt für Grünflächen und Gewässer

Jetzt wirken sich die Energiekrise, steigende Materialkosten und seit Ausbruch der Corona-Pandemie gestörte weltweite Lieferketten auch auf dieses Projekt aus - und zwar massiv. Bislang waren dafür Kosten in Höhe von 7,2 Millionen Euro vorgesehen. Diese Schätzungen stammen allerdings aus dem Jahr 2018. Am Freitag vermeldete die Stadt, dass die neuen Kostenschätzungen unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen bei 14,75 Millionen Euro liegen. Also doppelt so viel.

Was bedeutet das jetzt? Kann sich Leipzig den schmucken Hafen jetzt noch leisten? Beziehungsweise - braucht die Stadt dieses Prestigeobjekt für diesen Preis tatsächlich? Fragen, mit denen sich der Leipziger Stadtrat jetzt noch einmal auseinandersetzen muss. Die Verwaltungsspitze im Leipziger Rathaus will die Pläne wegen der aus dem Ruder gelaufenen Kosten nicht über den Haufen werfen.

Wir halten daran fest, hier Schritt für Schritt einen lebendigen Ort mit urbaner Hafenatmosphäre zu entwickeln. Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke)

Die Einstellung der Stadträte wird sich auch an der Frage orientieren, ob die finanziellen Mittel für das Projekt von Fördermittelgebern auch künftig in der Höhe bereitgestellt werden, wie es vor der neuen Kostenrechnung der Fall war. Eine vorläufige Zusage dafür scheint im Rathaus vorzuliegen. Man darf also gespannt sein, wie es weitergeht am Schreberbad. Klar ist allerdings schon eins - der Zeitplan wird sich nicht mehr halten lassen. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten des privaten Investors Ende 2023 starten. Aufgrund der Verzögerungen beim Hafenbau ist der Beginn nunmehr für Ende 2024 avisiert. Fertigstellung dann Mitte 2026.

Bild des Tages

Große Freude in der Erlebniswelt Südamerika im Zoo Leipzig: Das Ameisenbären-Weibchen Bardana hat Nachwuchs. Das Kleine macht einen gesunden und mobilen Eindruck, so die Pfleger. © Quelle: Zoo Leipzig/dpa

Und was macht das Giraffenjungtier im Leipziger Zoo? Lesen

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Streik in Leipzig: Ein umfangreicher Streik im Öffentlichen Dienst hatte am Freitag Auswirkungen auf verschiedene Bereiche des öffentlichen Lebens in Leipzig. Ein umfangreicher Streik im Öffentlichen Dienst hatte am Freitag Auswirkungen auf verschiedene Bereiche des öffentlichen Lebens in Leipzig. Hier können Sie die Ereignisse im LVZ-Ticker nachlesen. Was LVB-Sprecher Marc Backhaus zu Reaktionen bei Kunden und Streikenden sagt, lesen Sie hier

Silvesterausschreitungen in Leipzig: Für die Staatsanwaltschaft ist es versuchter Mord: In der Silvesternacht 2019/2020 wurden am Connewitzer Kreuz Polizisten massiv attackiert. Doch die Suche nach den Tätern ist bis heute erfolglos – obwohl für Zeugenhinweise eine stattliche Belohnung ausgesetzt ist. Für die Staatsanwaltschaft ist es versuchter Mord: In der Silvesternacht 2019/2020 wurden am Connewitzer Kreuz Polizisten massiv attackiert. Doch die Suche nach den Tätern ist bis heute erfolglos – obwohl für Zeugenhinweise eine stattliche Belohnung ausgesetzt ist. Lesen

Trauer um ein Sportidol: Der frühe Tod von Tim Lobinger (50) hat bei RB Leipzig tiefe Betroffenheit ausgelöst. Der frühere Stabhochspringer war bei den Roten Bullen 2012 bis 2016 als Athletiktrainer beschäftigt. Die Reaktionen aus Leipzig und ein Blick auf sein sportliches Schaffen in der Messestadt. Der frühe Tod von Tim Lobinger (50) hat bei RB Leipzig tiefe Betroffenheit ausgelöst. Der frühere Stabhochspringer war bei den Roten Bullen 2012 bis 2016 als Athletiktrainer beschäftigt. Die Reaktionen aus Leipzig und ein Blick auf sein sportliches Schaffen in der Messestadt. Lesen

Autofahren in Leipzig: Die Stadt ist in der bundesweiten Spitzengruppe der teuersten, langsamsten und umweltschädlichsten Auto-Städte angekommen. Das zeigt ein Ranking des Navigationsspezialisten TomTom. Doch durch geschickte Zeiteinteilung lassen sich Kosten und Umweltbelastungen deutlich reduzieren. Die Stadt ist in der bundesweiten Spitzengruppe der teuersten, langsamsten und umweltschädlichsten Auto-Städte angekommen. Das zeigt ein Ranking des Navigationsspezialisten TomTom. Doch durch geschickte Zeiteinteilung lassen sich Kosten und Umweltbelastungen deutlich reduzieren. Lesen

Produktion seit 2005: Im Leipziger BMW-Werk ist jetzt das 3.333.333ste Fahrzeug vom Band gelaufen. Es ist ein BMW 1er in der Farbe Melbourne Rot. Das Werk bereitet sich auf den Bau des neuen Mini Countryman vor. Er könnte der nächste Jubilar werden. Im Leipziger BMW-Werk ist jetzt das 3.333.333ste Fahrzeug vom Band gelaufen. Es ist ein BMW 1er in der Farbe Melbourne Rot. Das Werk bereitet sich auf den Bau des neuen Mini Countryman vor. Er könnte der nächste Jubilar werden. Lesen

Zitat des Tages

Ich begrüße die Entscheidung der Ausländerbehörde Chemnitz, die Familie vorerst nicht abzuschieben. Armin Schuster, Innenminister Sachsen

Lesen Sie dazu: Der Fall Pham Phi Son - Familie aus Chemnitz wird vorerst nicht abgeschoben.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Der nächste RB-Gegner VfL Wolfsburg will mindestens Tabellensiebter werden – und dafür am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen RB Leipzig punkten. VfL Wolfsburg will mindestens Tabellensiebter werden – und dafür am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen RB Leipzig punkten. Was bei Wolfsburg bemerkenswert ist, hat Benjamin Post aufgestellt

Orchideenschau im Botanischen Garten ist zurück: Zu Beginn der neuen Saison entführt der Botanische Garten Besucherinnen und Besucher ins Reich der Orchideen. Vom 18. bis 26. Februar 2023 können die farbenfrohen Blütenwunder in Dschungelatmosphäre täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr bestaunt werden.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende,

Ihr Thomas Lieb

(Reporterchef)

