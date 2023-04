Der Freitag: Leipzig startet in ein Mega-Wochenende - was alles los ist

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,





ich gebe es zu: Der Veranstaltungskalender für dieses bevorstehende lange Wochenende hat auch den Kolleginnen und Kollegen im LVZ-Newsroom alle Konzentration abverlangt. Was ist alles zu beachten? Worüber müssen wir noch informieren? Was müssen die Leserinnen und Leser zu den Terminen noch wissen?

Es ist gefühlt eine Ewigkeit her, dass in Leipzig so viele große Veranstaltungen an einem Wochenende stattgefunden haben. Da ist natürlich die Buchmesse, aber auch viele kleine Events, Sportereignisse und Kultur auf einigen Bühnen sollen stattfinden. Da verliert man schnell den Überblick.

Deswegen haben wir das mal sauber durchsortiert, damit Sie auch nichts verpassen (oder aber entscheiden können, welche Stellen der Stadt Sie an diesem Wochenende lieber meiden). Hier also eine umfangreiche Übersicht - hinter den Links finden Sie jeweils weitere Informationen zu allen Events.

1. Bei der Leipziger Buchmesse stehen am Samstag und Sonntag die Besuchertage an, nebenher finden weitere Lesungen an verschiedenen Orten statt. Es werden sich auch einige prominente Gesichter der Branche zeigen - hier können Sie Autogramme sammeln. Falls Sie den Messetrubel meiden wollen: Diese zehn neuen Bücher der Leipziger Buchmesse sollten Sie auf jeden Fall lesen.

2. Bei zwei Konzerten hat sie in dieser Woche auf ihrer Leipzig-Tour schon Tausende Fans glücklich gemacht, drei weitere Konzerte gibt Schlagerkönigin Helene Fischer von Freitag bis Sonntag, jeweils ab 20 Uhr, in der Quarterback-Immobilien-Arena. Tickets für Kurzentschlossene gibt‘s noch hier.

3. Für Kunstliebhaber gehört er zu den wichtigsten Events eines jeden Jahres in Leipzig: der Frühjahrsrundgang in der Spinnerei. An diesem Wochenende laden die Galerien auf dem Gelände der Baumwollspinnerei wieder ein. Geöffnet sind die Ateliers in der Spinnereistraße 7 am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr.

4. Am Freitag beginnt mit einem gemeinsamen Konzert des Ensembles Amarcord und der Österreichischen Salonisten im Mendelssohn-Saal des Gewandhauses das internationale Festival für Vokalmusik „A Cappella“. Bei dieser 23. Auflage stehen bis zum 6. Mai elf Konzerte auf dem Programm.

5. Tausende Pferdesportliebhaber werden am Montag im Scheibenholz erwartet. Denn am Maifeiertag findet auf der Rennbahn der traditionelle Aufgalopp statt. In acht Rennen gehen 63 Pferde an den Start. Der Einlass beginnt um 12 Uhr. Das erste Rennen startet um 13.50 Uhr. Auch abseits der Rennstrecke gibt es gerade für Familien einiges zu erleben.

6. Am Maifeiertag wird in Leipzig natürlich auch demonstriert. Laut Behörden wird es zwischen Samstag und Montag mehr als zwei Dutzend Proteste zu verschiedenen politischen Themen geben. Es muss punktuell mit Behinderungen im Verkehr gerechnet werden.

7. Das Courage-Festival, mit dem Leipzig jährlich ein Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung setzt und das von vielen öffentlichen und privaten Akteuren sowie Künstlerinnen und Künstlern unterstützt wird, beginnt am Sonntag um 16 Uhr vor und auf der Moritzbastei. Musikalische Gäste sind Olli Schulz & Band, Ilgen-Nur, Rote Mütze Raphi, Jamla & The other Heroes sowie die Gewinnerband des 25. Jugendfestivals.

Das war längst noch nicht alles, was Walpurgisnacht und 1. Mai zu bieten haben. Aber für Sie die Qual bei der Wahl nicht überzustrapazieren, sollte das ausreichen, um sich einen Plan für ein Wochenende in Leipzig zusammenzustellen. Drei Großveranstaltungen (und viele kleinere) sind ja auch nicht Jedermanns Sache.

Bild des Tages

Der Frühling kommt jetzt auch langsam aber sicher mit steigenden Temperaturen. Das zeigen auch die Blüten an vielen Bäumen in Leipzig. Diese Japanische Zierkirsche steht auf dem Johannisplatz. Der Ort ist jedes Jahr im Frühling Treffpunkt für Fotografen, viele Bilder für soziale Netzwerke entstehen hier. © Quelle: Christian Modla

Lesen Sie auch: Grillwetter zum Start in den Mai

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Video von Leipziger Studentin aus Israel sorgt für Empörung: Ihre Eltern lebten in der DDR, stammen aber aus Palästina – weshalb Cinin Abuzeed in Israel in Abschiebehaft kommen sollte. Der Fall der Leipzigerin beschäftigt nun das deutsche Außenministerium. Ihre Eltern lebten in der DDR, stammen aber aus Palästina – weshalb Cinin Abuzeed in Israel in Abschiebehaft kommen sollte. Der Fall der Leipzigerin beschäftigt nun das deutsche Außenministerium. Lesen

Fünfjähriger rettet das Leben seines kleinen Bruders: Ohne das Neugeborenenscreening und ohne seinen Bruder Fritz würde Wim seinen ersten Geburtstag nicht erleben. In Leipzig erhielt das acht Monate alte Baby die rettende Behandlung. Ohne das Neugeborenenscreening und ohne seinen Bruder Fritz würde Wim seinen ersten Geburtstag nicht erleben. In Leipzig erhielt das acht Monate alte Baby die rettende Behandlung. Lesen

Wie der Judosport Bilguun Dogsom ein neues Leben ermöglicht: Vor fünf Jahren war Dogsom Bilguun mongolischer Jugendmeister, doch irgendwann setzte der Nationalcoach nicht mehr auf ihn. In Leipzig hat ihn der Ehrgeiz auf der Matte neu gepackt. Nun will der 24-Jährige seine Klasse in der Bundesliga für den JCL zeigen. Vor fünf Jahren war Dogsom Bilguun mongolischer Jugendmeister, doch irgendwann setzte der Nationalcoach nicht mehr auf ihn. In Leipzig hat ihn der Ehrgeiz auf der Matte neu gepackt. Nun will der 24-Jährige seine Klasse in der Bundesliga für den JCL zeigen. Lesen

RB Leipzig empfängt Hoffenheim: Champions-League-Qualifikation versus Abstiegskampf: Zwei angeschlagene Gegner, die auf Zusammenhalt und Qualität setzen. Was die Trainer vor dem Duell zwischen RB Leipzig und TSG Hoffenheim hervorheben. Champions-League-Qualifikation versus Abstiegskampf: Zwei angeschlagene Gegner, die auf Zusammenhalt und Qualität setzen. Was die Trainer vor dem Duell zwischen RB Leipzig und TSG Hoffenheim hervorheben. Lesen

Die Buchmesse mit Publikumstagen: Die seit Donnerstag laufende Leipziger Buchmesse zählte an ihren ersten beiden Tagen nach Angaben der Messe Leipzig 72000 Besucherinnen und Besucher, 10000 weniger als bei der letzten Ausgabe 2019. 2020., 2021 und 2022 war die Buchmesse wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Die seit Donnerstag laufende Leipziger Buchmesse zählte an ihren ersten beiden Tagen nach Angaben der Messe Leipzig 72000 Besucherinnen und Besucher, 10000 weniger als bei der letzten Ausgabe 2019. 2020., 2021 und 2022 war die Buchmesse wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Lesen

Ich wünsche Ihnen ein ereignisreiches langes Wochenende mit hoffentlich vielen Eindrücken, egal für welche Unternehmungen Sie sich entscheiden,

Ihr Thomas Lieb

Reporterchef

