Erst heiß und trocken – dann etwas Regen: Der Juli in Leipzig

Leipzig. Wälder in Flammen, Temperaturrekorde auf vielen Kontinenten – im Juli waren die Auswirkungen der Klimaerwärmung weltweit kaum zu übersehen. In der Region Leipzig blieb es zuletzt dagegen oft bewölkt, mitunter regnerisch und nicht mehr so heiß. Dennoch war der Monat im Rückblick auch hier ziemlich warm und trocken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An der Station des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig Holzhausen werden seit 170 Jahren Wetterdaten registriert. Daran lässt sich erkennen: In der Regel ist der Juli in Leipzig der regenreichste Monat des ganzen Jahres. In manchen Sommern fallen in diesem Zeitraum auf einen Quadratmeter mehr als 100 Liter Wasser vom Himmel – im Durchschnitt der vergangenen 50 Jahre waren es genau 73 Liter.

Vor allem in der ersten Julihälfte 2023 fehlte diese Feuchtigkeit aber praktisch komplett, was letztlich auch mehrere Feldbrände rings um Leipzig zur Folge hatte. Den ersten nennenswerten Regenguss gab es dann mit rund vier Litern am 15. des Monats, am vergangenen Donnerstag waren es auch mal fast acht Liter. Auch wenn der Schlussstrich noch nicht gezogen ist: Insgesamt bleibt der Juli 2023 aber wohl dennoch deutlich hinter dem „Normalzustand“ zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ähnlich zweigeteilt und dennoch überdurchschnittlich waren auch die Juli-Temperaturen in Leipzig. Vier Mal ging es in der ersten Monatshälfte über die Marke 30 (extremer Hitzetag), der 15. Juli war mit 36,3 Grad Celsius der vorerst heißeste Tag des Jahres. Aber auch an anderen Tagen waren es im Schnitt immer zwei bis drei Grad mehr als in der Langzeitbeobachtung der Leipziger Julitage. Erst in der vergangenen Woche kühlte sich die Luft deutlich ab.

Im Blick auf die Tendenz seit Jahresbeginn stehen bisher fünf von sieben Monaten als überdurchschnittlich warm da (Januar, Februar, März, Juni, Juli). Zwei Monate waren sehr trocken (Mai, Juli), weitere zwei aber auch feuchter als im Schnitt der vergangenen 50 Jahre (Februar, März).

Weitere Analysen zur Klimasituation in der Region Leipzig gibt es auf unserer Infoseite.

Mehr Fakten aus Sachsen: www.lvz.de/fakten

LVZ