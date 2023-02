﻿Der Leipziger Knöllchen-Jäger – Was User und Leser von ihm halten

Leipzig. Zum Beitrag „Kampf gegen Autos: Leipziger meldet täglich Dutzende Falschparker ans Ordnungsamt“ vom 27. Januar 2023 erreichten die LVZ- Redaktion zahlreiche Meinungsäußerungen von Lesern und Usern. Hier Auszüge:

Wie wäre es mit Senioren-Betreuung?

Paragraf 12 der Straßenverkehrsordnung und andere Paragrafen hin oder her: Sicher ist es nicht in Ordnung, dass Autos falsch parken, aber warum ist das denn so? Was unternimmt die Stadt Leipzig, was unternehmen die Aktivisten um Alexander John, um zu einer Lösung beizutragen? Verbote, zunehmende Einschränkungen, weniger Parkmöglichkeiten, Abschleppen und Abkassieren: Das allein kann es ja wohl nicht sein.

Wir wünschen Herrn John für die Zukunft, dass er für sich ein Hobby entdeckt, in dem er seine Erfüllung findet, ohne dabei andere Menschen anzuzählen. Wie wäre es denn mit der Betreuung von Senioren, die nicht mehr mit dem Lastenrad einkaufen fahren können?

Familie Richter, per E-Mail

Rettungsfahrzeuge blieben stecken

Würde sich Herr John in seiner scheinbar opulenten Freizeit etwas näher mit den örtlichen Gegebenheiten auseinandersetzen, könnte er leicht feststellen, dass vielen Autofahrern vielerorts nur ein partielles Parken auf dem Gehweg bleibt. Paradebeispiel hierfür ist der angegebene Arminiushof in Marienbrunn. Das denkmalgeschützte Ensemble, errichtet um 1913, sieht für die Reihenhäuser nur sehr enge Zufahrtswege vor. Auch können die größtenteils in Privateigentum befindlichen Reihenhäuser wegen des Denkmalschutzes ihre Vorgärten nicht einfach in Parkplätze umwandeln. Selbst ohne parkende Autos geht es im Arminiushof eng zu. Würden die Gehwege nicht als Teilparkflächen genutzt, kämen weder Pkw noch Rettungsfahrzeuge durch.

Die Alternative wäre das Parken auf der benachbarten Park&Ride-Fläche am Völkerschlachtdenkmal, die dann aber ihren eigentlichen Zweck einbüßen würde. Die Anwohner gehen in Anbetracht der prekären Parksituation gewissenhaft und rücksichtsvoll miteinander um. Was löst oder nützt also das Verhalten eines selbsternannten Ordnungswächters wie Herrn John? Wie sieht seine Lösung für die Bewohner in diesen Straßen aus? Es ist eben häufig gar nicht so einfach, bürgernahe Lösungen im Sinne aller Beteiligten zu finden – Herr John erweist ihnen mit seinem Meldeverhalten einen Bärendienst.

Ich wünsche dem freiwilligen „Kontrolletti“ jedenfalls alsbald möglichst viele private Situationen, in denen behördliche Regelkunde in ihrer ganzen Starr- und Sturheit mit seinen Lebensbedürfnissen kollidiert – und zwar zu seinen Ungunsten.

Thomas Schliwa (früher Leipzig-Marienbrunn, jetzt Landkreis Leipzig), per E-Mail

Andere Städte ignorieren so etwas

Im Artikel ist zu lesen, dass sich Herr John selbst als Aktivist bezeichnet. Sorry, aber er ist und bleibt einfach nur ein Denunziant. Vielleicht fragt sich Herr John einfach mal, warum Anwohner ihre Autos auf Gehwegen abstellen müssen, warum Lieferfahrer nicht mehr ein noch aus wissen und so weiter. Das ist das Resultat der völlig verfehlten Verkehrspolitik der Stadt Leipzig. Ich selbst bin schon „Opfer“ dieses Herrn geworden, als er mein Fahrzeug bei einer Kundenzustellung fotografiert hat. Und selbstredend erlässt das Ordnungsamt daraufhin einen Bußgeldbescheid, wodurch sich Menschen wie Herr John in ihrem Tun bestärkt fühlen. Andere Städte behandeln das Thema ganz anders und ignorieren solche selbsternannten Ordnungshüter. Darauf in Leipzig zu hoffen, scheint allerdings vertane Liebesmüh’.

Hugo Glöß, per E-Mail

Hier geht es nur ums Anschwärzen

Es ist schon erstaunlich, dass es immer wieder Menschen gibt, die andere Menschen um jeden Preis anschwärzen wollen. Ob sie selbst in ihrem Leben oder Beruf keinen Erfolg haben? Die Situation, die Alexander John anprangert, ist in diesem Wohngebiet anders gar nicht möglich. Wenn dort Autos auf der Straße parkten, würde kein anderes durchkommen – nicht mal ein Klein-Pkw.

Eine Möglichkeit, woanders – selbst bei 5 bis 10 Minuten Gehweg – zu parken, gibt es nicht. In der nächsten Straße, dem Triftweg, wo Parken möglich wäre, reicht der Platz kaum für die Anwohner. Also hier geht es wirklich nur ums Anschwärzen.

Lothar Berthold, per E-Mail