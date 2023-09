Der Leipziger Nachtrat muss endlich sichtbarer werden

Leipzig. Sicher, es ist wichtig, die Dinge korrekt zu benennen. Doch manchmal schießen gerade deutsche Verwaltungen da ein wenig übers Ziel hinaus. Neben dem „Fachbeauftragten für Nachtkultur“ Nils Fischer gibt es im Leipziger Konzept der „Botschaft der Nacht“ mit Kristin Marosi jetzt also auch die „Koordinatorin Nachtleben Leipzig“. Wer nicht drinsteckt, sieht da nicht durch. Verständlicherweise.

Allein schon diese Jobtitel machen ein grundlegendes Problem deutlich: Es fehlt an klarer Kommunikation zwischen Stadt und Otto Normal, an Transparenz hinsichtlich Aufgaben und Resultaten. Die ließ bis zuletzt auch der Leipziger Nachtrat vermissen, der bislang (wenn auch aus nachvollziehbaren Gründen – die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich) kaum sichtbar in Erscheinung trat und vielen Leipzigern bis heute kein Begriff ist.

Wahrnehmungslücke schließen

Hört man sich unter Leipzigs Kulturmachern aber mal um, werden Fischers Arbeit und die des Nachtrats einhellig gelobt, wird ihre Wichtigkeit für die Nachtkultur in der Stadt betont. Kristin Marosi, die ab sofort die Koordination des Nachtrates übernimmt, hat allem voran diese Wahrnehmungslücke zu schließen und muss den Nachtrat endlich ins öffentliche Bewusstsein rücken. In dieser Hinsicht gilt dasselbe wie für die Besetzung ihrer Stelle: besser spät als nie.

