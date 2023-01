﻿Der Leipziger Südfriedhof ist ein Friedhof – kein Ausflugsort

Der Leipziger Südfriedhof ist mit 78 Hektar die größte Friedhofsanlage in Leipzig und gilt zu Recht als einer der größten und schönsten Parkfriedhöfe in Deutschland.

Leipzig. Friedhöfe sind von den Lebenden abgetrennte Bereiche, die Angehörigen von Verstorbenen einen Raum garantieren, an denen sie ungestört erinnern, gedenken und trauern können. So ist es in vielen Kulturen seit Jahrtausenden. Und so sollte es bleiben.

Fotomodells, Monster-Jäger und jetzt noch Touristen?

Dem Südfriedhof wird eine Doppelfunktion nachgesagt, die sich über Jahrzehnte hinweg aus sich selbst heraus entwickelt hat. Zum einen ist er Friedhof – im ureigensten Sinn. Letzte Ruhestätte für Menschen seit über 130 Jahren. Und er ist wegen seines Parkcharakters Naherholungsort für viele Leipzigerinnen und Leipziger geworden, die zwischen gepflegten Grünanlagen, Baumdenkmälern und am neoromanischen Bau der Kapellen vorbei neben dem Krematorium spazieren gehen. So weit, so gut.

Abgesehen davon, dass der Südfriedhof mittlerweile Kulisse für Interessen geworden ist, die mit geschützter Umgebung und Naherholung wenig zu tun haben (Fotomodells, die sich in alten Denkmälern räkeln, Pokémon-Jäger, die via Computerspiel virtuelle Monster zwischen Gräbern jagen ...). Dass die Leipziger CDU nun auch noch ernsthaftes Interesse daran haben kann, den Südfriedhof zu vermarkten und mit Ausschilderungen zu Gräbern bekannter Persönlichkeiten quasi zu einem touristischen Ausflugsort machen will – zumindest im Ansatz ein pietätloser Gedanke.