Der Mittwoch in Leipzig: Ein Hoch auf die Frauen

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

man kann sich drauf verlassen - jedes Jahr rund um den 8. März kommen aus allen Himmelsrichtungen Pressemeldungen, Beiträge, Statements und Berichte, die meist mit dem Satz beginnen: „Anlässlich des heutigen Weltfrauentages...“ Es folgen darauf meist Huldigungen auf die „bedeutende Rolle der Frau in der Gesellschaft“ oder es werden gesellschaftliche Bereiche beschrieben, in den das Wirken von Mädchen und Frauen besonders herausgestellt werden. Allein diese Herausstellungen sind in ihrer Überflüssigkeit ein Indiz dafür, dass wir in den Köpfen weit weg sind von der Selbstverständlichkeit einer Gleichberechtigung der Geschlechter.

Ja, auch die Leipziger Volkszeitung hat ein Frauentags-Special veröffentlicht. Heute, an diesem 8. März. An dem es gerechtfertigt ist, „ein Hoch auf die Frau“ auszusprechen (man sollte nur am 9. März nicht damit aufhören...). Zu Wort kommen 12 Frauen aus Leipzig und Sachsen, die ihre ganz persönlichen Lebensentwürfe und -wege teilen und erzählen, was das Frau-Sein für Sie in dieser Zeit bedeutet. Herausgekommen sind kluge Statements an eine Gesellschaft, die der Frau eben zu oft eine immer noch besondere - und eben nicht gleichgestellte - Rolle andichten. Das sind Sätze wie dieser:

Susan Pannier (44) aus Görschlitz beschreibt sich mit den Worten: Kreativität, Verwurzelung, im Innen sein. © Quelle: Stella Weiß

Ich möchte mir als Frau das Gefühl der Weichheit behalten, das ist in solchen Strukturen nicht immer einfach. Susan Pannier (44) aus Görschlitz

oder dieser:

Arezoo Mohadjeri (23) aus Leipzig, beschreibt sich mit den Worten: menschlich, simpel, friedlich. © Quelle: Stella Weiß

Wenn ich mit 80 auf mein Leben zurückblicke, würde ich gerne sagen können, dass ich immer meinem Herzen gefolgt bin. Arezoo Mohadjeri (23) aus Leipzig

oder dieser:

Christina Geilen (18) aus Leipzig beschriebt sich mit den Worten: fleißig, zielstrebig, lustig. © Quelle: Stella Weiß

Als Frau geht man mit mehr Unsicherheiten durchs Leben. Christina Geilen (18)

Sätze von Frauen, die Kraft transportieren, aber auch Ängste. Ängste, die eine Ungleichbehandlung von und Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen zur Ursache haben können. Die Gesellschaft (vor allem die männliche) ist noch nicht in allen Lebensbereichen soweit, die Frau von dieser nicht existenten Sonderrolle zu befreien. So argumentiert es auch LVZ-Autorin Juliane Staretzek in ihrem Kommentar:

Es ist 2023 und noch immer gibt es zu wenige Frauen in Vorständen großer Unternehmen. Noch immer gibt es Alltagssexismus im Job sowie in der Gesellschaft, wenngleich die Männer damit auch nicht mehr so einfach davonkommen. Ein Tag wie dieser mag Anlass sein, das alles wiederholt lautstark zu thematisieren. Juliane Staretzek, LVZ-Autorin

Im Kern münden die verlässlich veröffentlichten Beiträge „anlässlich des heutigen Weltfrauentages...“ dann schlussendlich in derselben Erkenntnis: Die Rolle der Frau in der Gesellschaft ist nichts, was man an einem Tag im Jahr als etwas Besonderes herausstellen müsste. Die Rolle der Frau ist ihr seit tausenden Jahren gegeben. Vielmehr ist es notwendig, dass wir uns davon lösen, einen Unterschied zu machen in der Bedeutung der Geschlechter für die Gesellschaft - Frauen, Männer, Transgender: es gibt keinen Unterschied in der Bedeutung.

Was heißt es heute, Frau zu sein? LVZ-Autorinnen haben Frauen aus unserer Region getroffen und ihnen zugehört. Zwölf Perspektiven auf das Leben: Hier können Sie alle Porträts lesen. Ans Herz legen möchte ich Ihnen auch diesen Videobeitrag, in dem Frauen aus Leipzig und der Region über das Frau-Sein in der heutigen Zeit reflektieren. Anschauen

Bild des Tages

Andreas Ewald Strobel muss seine legendäre Kneipe „Vergebung“ in Leipzig-Connewitz schließen. © Quelle: EYAD_ABOU_KASEM

Lesen Sie dazu: Kultkneipe „Vergebung“ in Leipzig-Connewitz schließt für immer

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Jahrelange Sanierung der Zeppelinbrücke: Die Ausschreibung für das Großprojekt in der Jahnallee läuft noch. Wenn die Stadt im Mai mit der Sanierung der Zeppelinbrücke beginnen kann, soll der Autoverkehr zwei Jahre lang andere Routen nehmen. Dennoch soll die Red-Bull-Arena für Konzerte und Fußballspiele gut erreichbar sein. Die Ausschreibung für das Großprojekt in der Jahnallee läuft noch. Wenn die Stadt im Mai mit der Sanierung der Zeppelinbrücke beginnen kann, soll der Autoverkehr zwei Jahre lang andere Routen nehmen. Dennoch soll die Red-Bull-Arena für Konzerte und Fußballspiele gut erreichbar sein. Lesen

Leipzigs Hotelpreise gehen durch die Decke: Wegen mehrerer großer Events sind Ende April kaum noch Hotelzimmer zu bekommen. Und wenn, kosten sie teilweise horrende Summen. Branchenexperten bezeichnen einige Auswüchse als unverschämt, verweisen aber auf die insgesamt moderaten Preissteigerungen. Wegen mehrerer großer Events sind Ende April kaum noch Hotelzimmer zu bekommen. Und wenn, kosten sie teilweise horrende Summen. Branchenexperten bezeichnen einige Auswüchse als unverschämt, verweisen aber auf die insgesamt moderaten Preissteigerungen. Lesen

Neue Grundsteuer in Sachsen: Die Frist für die Erklärungen zur neuen Grundsteuer ist längst abgelaufen – doch noch immer hat ein Fünftel der Eigentümer in Sachsen noch nicht geliefert. Ab April werden die Finanzämter keine Nachsicht mehr haben. Die Frist für die Erklärungen zur neuen Grundsteuer ist längst abgelaufen – doch noch immer hat ein Fünftel der Eigentümer in Sachsen noch nicht geliefert. Ab April werden die Finanzämter keine Nachsicht mehr haben. Lesen

Aus der Tankbar wird Herr Kauzig: Die Tankbar im Leipziger Westen hat dicht gemacht. Die neuen Pächter sind keine Unbekannten in der Gastro-Szene. Der neue Klub „Herr Kauzig“ soll Mitte Mai in neuer Optik eröffnet werden. Bis dahin läuft der Umbau. Die Tankbar im Leipziger Westen hat dicht gemacht. Die neuen Pächter sind keine Unbekannten in der Gastro-Szene. Der neue Klub „Herr Kauzig“ soll Mitte Mai in neuer Optik eröffnet werden. Bis dahin läuft der Umbau. Lesen

Neuzugang in der Chefetage von RB Leipzig: Rouven Schröder hat hochklassig gekickt, ins Trainer-Geschäft geschnuppert, war in der Talentsichtung und im Management aktiv. Bei RB Leipzig wird er sich die Arbeit mit Max Eberl, Frank Aehlig und Felix Krüger teilen. Rouven Schröder hat hochklassig gekickt, ins Trainer-Geschäft geschnuppert, war in der Talentsichtung und im Management aktiv. Bei RB Leipzig wird er sich die Arbeit mit Max Eberl, Frank Aehlig und Felix Krüger teilen. Lesen

Zitat des Tages

Ich liebe meine Arbeit. Wenn sich aber in der nahen Zukunft nichts an den Bedingungen ändert, möchte und kann ich den Job nicht bis zu meiner Rente machen. Juliane Fiebig, Erzieherin

Lesen Sie dazu: Im Gespräch erläutert Erzieherin Juliane Fiebig, warum mehr Lohn wichtig ist und was sich für ihren Beruf verändern muss.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Nächster Verhandlungstag im Shiny-Flakes-Prozess: Der „Kinderzimmer-Dealer“ sowie vier weitere Männer müssen sich wegen Handels mit Betäubungsmitteln am Leipziger Landgericht verantworten. Einer der Angeklagten soll als Kopf der Gruppe fungiert haben. Er war bereits 2015 zu sieben Jahren Jugendstrafe wegen Drogenhandels verurteilt worden. Der „Kinderzimmer-Dealer“ sowie vier weitere Männer müssen sich wegen Handels mit Betäubungsmitteln am Leipziger Landgericht verantworten. Die fünf Angeklagten sollen von April 2019 bis Januar 2021 verschiedene Drogen in und außerhalb von Deutschland verkauft haben. Einer der Angeklagten soll als Kopf der Gruppe fungiert haben. Er war bereits 2015 zu sieben Jahren Jugendstrafe wegen Drogenhandels verurteilt worden.

Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend und stoßen Sie mit, vor allem aber auf die Frauen an,

Ihr Thomas Lieb

(Reporterchef)

Abonnieren Sie auch

Frische Luft

Er ist wieder da - der LVZ-Newsletter „Frische Luft“ mit Ausflugs- und Freizeittipps ist aus der Winterpause zurück. Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach.

Hier abonnieren