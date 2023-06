Der Mittwoch in Leipzig: Was taugt die Asylpolitik von Michael Kretschmer?

Unter dem Motto „Bach for Future“ findet bis 18. Juni das Bachfest in Leipzig statt. Zur Eröffnung am Donnerstag wird die Bachmedaille an den Thomanerchor übergeben. Das Festival wird seit 1999 vom Bach-Archiv Leipzig organisiert und feiert in diesem Jahr den Amtsantritt von Johann Sebastian Bach als Thomaskantor im Juni 1723.