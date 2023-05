Der Montag in Leipzig: 40 Bewohner bei Brand aus Altenheim gerettet

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

dass bei dem Brand in der Altenpflege-Einrichtung im Leipziger Osten keine Menschen verletzt wurden, ist ein glücklicher Umstand in einer kleinen Katastrophe. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind in eine andere Pflegeeinrichtung im Leipziger Osten gebracht worden, wo sich Mitarbeiter der Diakonie um sie kümmern. Oder sie befinden sich in der Obhut von Angehörigen. Eine Rückkehr ins Gebäude ist vorerst nicht möglich.

Wir sind sehr dankbar, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Christian Kreusel, Missionsdirektor bei der Diakonie Leipzig

Die Einrichtung konnte auf Evakuierungspläne zurückgreifen, die genau für derart Ernstfälle vorbereitet waren. Die Evakuierung in so kurzer Zeit stellte Feuerwehr und Rettungskräfte dennoch vor Herausforderungen. Die teilweise bettlägerigen Patienten des Hauses mussten in Rollstühlen aus dem Haus gebracht und schnellstmöglich in andere Einrichtungen untergebracht werden. Im Leipziger Osten wurde die Situation auch dank der Hilfe und Unterstützung von Katastrophenschutz, Deutsches Rotes Kreuz und den Leipziger Verkehrsbetrieben gut gemeistert.

Glückliche Umstände (kein Personenschaden) in unglücklichen Notlagen (Ausbruch eines Brandes) sind durch technische Hilfsmöglichkeiten übrigens steuerbar. Rauchmelder alarmieren auch zu nachtschlafender Zeit, wenn sich Rauch durch einen ausgebrochenen Brand ausbreitet. Diese Alarmmelder sollen in allen Haushalten zur Pflicht werden. Bis Jahresende müssen ihre Wohnungen mit Rauchmeldern ausgestattet sein. Das gilt auch für Eigenheime, Hotels und Pensionen, Kliniken, Kitas und Heime. Sachsen ist damit das letzte Bundesland, dass diese Brandschutzmaßnahme umsetzt.

Allerdings: Experten rechnen damit, dass jeder vierte Haushalt in Sachsen noch nicht mit Rauchmeldern ausgestattet ist. Das kann unterschiedliche Ursachen haben, hat Reporter Roland Herold recherchiert. Fakt ist, dass es teuer werden kann, wenn bis 2024 die Vorgabe der sächsischen Bauordnung nicht umgesetzt wird.

Am Pfingstmontag ist auf dem Leipziger Innenstadtring ein Feuerwehrfahrzeug während einer Einsatzfahrt umgekippt nachdem es von einer Straßenbahn gerammt wurde. © Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

