Der Montag in Leipzig: Eine Zigarettenkippe kann Millionenschaden anrichten

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

in den zurückliegenden Tagen hat es rund um Leipzig und der Region zahlreiche Feuerwehreinsätze gegeben. Starke Hitze und ausgetrocknete Flächen - eine gefährliche Kombination. Weil Kleinigkeiten ausreichen, um einen immensen Schaden anzurichten. Als Brandursache für die meisten Brände der vergangenen Tage vermuten die Experten weggeworfene Glasflaschen oder aus dem Auto geschnipste Zigarettenkippen. Eine Unachtsamkeit, die den betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben teuer zu stehen kommt. Ein Bauer rechnet das so vor:

Auf einem Hektar haben wir einen durchschnittlichen Ertrag von acht Tonnen Weizen. Wenn man jede Tonne mit 250 Euro multipliziert, sind das 2000 Euro pro Hektar. Bei 15 Hektar sind es 30 000 Euro. Stefan Heilmann, Vorstand der Genossenschaft Agrarprodukte Kitzen

Das ist nur der ausgefallene Ernteschaden, den der Landwirt nach dem Brand auf einem seiner Felder zu beklagen hat. Der Schaden für die Bauern kann unter Umständen noch nachhaltiger sein. Intensive Feldbrände könnten die Ackerflächen noch für die nächsten Jahre unbrauchbar machen. Wenn Erntemaschinen wie Mähdrescher nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden können - in der Trockenheit breiten sich die Flammen in rasender Geschwindigkeit aus - geht der Schaden auch mal in die Millionen.

Wenn man die Kosten für die Einsätze der Feuerwehren und die dafür notwendige Technik dazu rechnet, wird die unachtsam weggeworfene Kippe schnell zum Auslöser für ein echtes Fiasko. Diese Gefahr sollte sich Jeder klarmachen - auch der Nichtraucher, der bei einem Spaziergang die Wasserflasche aus Glas am Wegrand stehen lässt. Die Feuerwehren aus und um Leipzig waren teilweise stundenlang im Einsatz und sehen in der saisonal bedingten Zunahme solcher Einsatz „eine große Herausforderung“ wie der Sprecher der Branddirektion Leipzig, Torsten Kolbe, bestätigte.

Bild des Tages

Spanische Polizisten führen die Verdächtigen zum Termin mit dem Haftrichter auf der Balearische Insel. Gegen sechs Urlauber aus Deutschland sind auf Mallorca schwere Vorwürfe erhoben worden. Die Polizei ermittelt wegen einer Gruppenvergewaltigung. © Quelle: Carlos Herrera/TNN/dpa

Lesen Sie dazu: Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca - Was wir bislang wissen

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Wie blickt die Region auf die Frauen-Fußball-WM: Die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland steht ab dem 20. Juli im Fokus. Einschätzungen aus Leipzig und von einer ehemaligen Weltklassespielerin aus Oschatz, die im Land des Top-Favoriten USA lebt. Die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland steht ab dem 20. Juli im Fokus. Einschätzungen aus Leipzig und von einer ehemaligen Weltklassespielerin aus Oschatz, die im Land des Top-Favoriten USA lebt. Lesen

Verkehrslärm in Leipzig: Leipzig will einiges gegen Verkehrslärm tun: Wo das am nötigsten ist, kann jetzt auf neuen digitalen Karten nachvollzogen werden. Diese ergänzen den Lärmaktionsplan der Stadt. Leipzig will einiges gegen Verkehrslärm tun: Wo das am nötigsten ist, kann jetzt auf neuen digitalen Karten nachvollzogen werden. Diese ergänzen den Lärmaktionsplan der Stadt. Lesen

Debakel mit Ansage: Mit dem Auslaufen eines Förderprogramms muss die Initiative „4 für Tanz“ ihre Trainingsangebote und Workshops in Leipzig beenden. Der Verein befürchtet jetzt eine Abwanderungswelle professioneller Tanzschaffender und ein Ausbluten der Leipziger Szene. Mit dem Auslaufen eines Förderprogramms muss die Initiative „4 für Tanz“ ihre Trainingsangebote und Workshops in Leipzig beenden. Der Verein befürchtet jetzt eine Abwanderungswelle professioneller Tanzschaffender und ein Ausbluten der Leipziger Szene. Lesen

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Prozess nach einer Blockade bei DHL am Flughafen Leipzig/Halle: Am Dienstag findet am Landgericht Leipzig der zweite Prozesstermin von DHL gegen 54 Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten statt. Der Logistik-Konzern klagte zunächst von sechs Personen Schadensersatz ein. Am Dienstag findet am Landgericht Leipzig der zweite Prozesstermin von DHL gegen 54 Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten statt. Der Logistik-Konzern klagte zunächst von sechs Personen Schadensersatz ein. Nun liegt ein Vergleichsangebot vor, wozu sich die Prozessbeteiligten äußern werden. Hintergrund der Anklage ist eine angemeldete Protest-Kundgebung, die im Sommer 2021 gegen den klimaschädlichen Flughafenausbau Leipzig/Halle richtete.

Vorverkauf für erstes RB-Bundesliga-Heimspiel: Am 25. August trifft RB Leipzig im ersten Heimspiel der Saison auf den VfB Stuttgart (20.30 Uhr) – und das gleich bei Flutlicht-Atmosphäre. Ab Dienstag (18. Juli) startet um 10 Uhr der Am 25. August trifft RB Leipzig im ersten Heimspiel der Saison auf den VfB Stuttgart (20.30 Uhr) – und das gleich bei Flutlicht-Atmosphäre. Ab Dienstag (18. Juli) startet um 10 Uhr der freie Vorverkauf für diese erste Partie der neuen Saison im Leipziger Stadion

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die zweite Ferienwoche und einen sonnigen Abend,

Ihr Thomas Lieb

Reporterchef

Abonnieren Sie auch

Familie

Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach

Hier abonnieren

LVZ